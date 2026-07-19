Убийство братьев Мосейчуков: появились новые подробности об экс-комбриге Лучанове

Экс-комбрига Лучанова обвиняют в организации убийства / © ТСН

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В селе Калиновка Киевской области, где все жители хорошо знают друг друга, произошла трагедия, всколыхнувшая всю страну. По версии следствия, двух местных жителей похитили, жестоко замучили и убили по приказу командира 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Станислава Лучанова.

О новых подробностях громкого дела рассказывается в репортаже ТСН.Тиждень.

Исполняющая обязанности старосты села Евгения Вущан рассказала, что Калиновка всегда была дружной громадой, а мопеды и мотоциклы для местных жителей — обычное средство передвижения.

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«Это же не роскошь, а для передвижения», — пояснила она.

По данным следствия, именно конфликт из-за шума от мотоциклов и громкой музыки мог стать поводом для преступления.

Вооруженные люди со списком искали жителей села

Продавщица местного магазина Людмила Петрова вспоминает, что днем 26 июня к ней зашли двое вооруженных мужчин в черной одежде, которые представились сотрудниками военной полиции. У них в руках был список имен.

«В списке было 5 человек», — рассказала она.

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По ее словам, в списке были даже несовершеннолетние.

«Я говорю: ребята, а кто вы вообще такие и по каким причинам вы их разыскиваете? В списке был несовершеннолетний ребенок. Они сказали: с несовершеннолетним ребенком мы будем разговаривать по-другому», — пересказала продавщица свой разговор с неизвестными.

По ее словам, имен убитых братьев Максима и Романа Мосейчуков в списке не было. Там были только инициалы их младшего брата Сергея.

Впоследствии в селе этот перечень стали называть «списком Лучанова».

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Угрозы прозвучали за день до похищения

Мать одного из местных подростков Татьяна Сумарь рассказала о разговоре своего сына со Станиславом Лучановым, который состоялся за день до появления вооруженных мужчин.

«Эй, малыш, иди сюда… Вы уже столько ездите, у меня маленькие дети, вы их будите. Кто здесь еще ездит? Я хорошо знаю. Давай, собери свою компанию, поговорим. Ещё раз услышу какой-то грохот, я вас, говорит, всех убью», — пересказала его слова, обращённые к сыну, женщина

По словам жителей, семью комбрига давно раздражали шум, мотоциклы и молодежь, собиравшаяся возле сельского клуба.

Семья комбрига в центре бытового конфликта

Дом семьи Лучановых находится прямо напротив сельского клуба и стадиона в Калиновке, где традиционно собирается местная молодежь.

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По словам местных жителей, 23-летняя жена комбрига неоднократно просила не шуметь, утверждая, что шум мешает спать их детям. По информации полиции, среди людей, с которыми она конфликтовала, были и братья Максим и Роман Мосейчуки.

В то же время селяне отмечают, что семья Лучановых не проживала в Калиновке постоянно, а лишь приезжала к родителям жены.

«Они (Лучановы — ТСН) живут своей жизнью. Очень замкнутые люди. Им всегда мешали и велосипеды, и мотоциклы. И даже дети, когда играли на площадке», — рассказала продавщица местного магазина Людмила Петрова.

По словам жителей села, зять-военный появился в семье около трех лет назад. С тех пор, как утверждают собеседники журналистов, семья отгородилась от жизни общины, стала более замкнутой и, по-видимому, расширила своё хозяйство.

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До начала полномасштабной войны семья супруги Лучанова не владела недвижимостью за пределами общины. В то же время в последнее время у матери и старшего брата жены комбрига появились дома с земельными участками в Рокитном и Обухове. Один из этих домов, согласно объявлениям о продаже, оценивался примерно в 200 тысяч долларов.

Получить разъяснения относительно происхождения средств на приобретение этой недвижимости не удалось — ни по одному из адресов в Калиновке членов семьи на момент съемок не было.

Приказ об убийстве от комбрига

Станислав Лучанов — подполковник и полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. С февраля этого года он возглавлял 155-ю отдельную механизированную бригаду имени Анны Киевской, а ранее был начальником штаба полка «Скала».

После обнародования подозрения полк «Скала» заявил, что не имеет отношения к данному уголовному делу, а Генеральный штаб ВСУ назвал инкриминируемое преступление «позором».

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Следствие полагает, что Лучанов поручил совершение двойного похищения и убийства своему подчиненному — командиру батальона 155-й бригады Алексею Долголенко.

По данным правоохранительных органов, тела братьев были закопаны в заранее подготовленных ямах в Полтавской области, где дислоцировалась воинская часть, которой командовал Лучанов.

Сам бывший комбриг отрицает свою причастность.

«Я считаю, что следствие должно всё выяснить. Когда оно закончится, вы всё узнаете», — заявил он во время судебного заседания.

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Семья погибших требует справедливого наказания

Младший брат убитых Сергей Мосейчук заявил, что семья ожидает справедливого наказания виновных.

«Мы хотим, чтобы они ответили за эти действия», — сказал он.

Соседка братьев Раиса Пилипенко вспоминает их как добрых и трудолюбивых людей.

«Эти ребята родились при мне. Идешь с ведром — подбегают, забирают его, ставят у двери. Очень хорошие ребята», — вспоминала она.

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Особенно трагичной оказалась судьба их матери. Из-за тяжелого состояния здоровья родные почти две недели скрывали от нее смерть сыновей.

«Сергей сказал ей, что ребята уехали на море. Она ждет, когда ребята вернутся с моря», — рассказала соседка.

О гибели детей женщина узнала лишь накануне похорон.

35-летнего Максима и 36-летнего Романа Мосейчуков похоронили рядом с их отцом-военным, погибшим на фронте три года назад. Похороны проходили под звуки сирен и рев мотоциклетных двигателей.

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Дело на контроле

Расследование находится под личным контролем министра внутренних дел Игоря Клименко и президента Владимира Зеленского, который заявил, что дело может оказаться гораздо более масштабным и выходить за пределы Киевской области.

В настоящее время все десять подозреваемых находятся под стражей. Суд поместил Станислава Лучанова в СИЗО на два месяца. Если его вина будет доказана, ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Возле дома семьи Лучановых в Калиновке сейчас осталась надпись заглавными буквами: «УРОДЫ. ПАЛАЧИ. УБИЙЦЫ», которая стала символом того, что местные жители не намерены забывать об этой трагедии.

Напомним, на заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады были обнародованы новые резонансные подробности по делу бывшего командира 155-й бригады Станислава Лучанова. Перед комиссией давали показания офицеры подразделения и представители Военной службы правопорядка (ВСП).

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