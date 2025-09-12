Убийство двух школьников в Винницкой области: очевидец расправы рассказал жуткие подробности

В Винницкой области экс-учитель убил двух учеников / © ТСН

В городе Шаргород Винницкой области бывший учитель зарезал двух учеников, 15 и 16 лет, прямо посреди белого дня на глазах у прохожих. Оба умерли на месте еще до прибытия медиков. По данным следствия подозреваемый знал жертв лично и преследовал ребят в день убийства.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Воробьева.

Очевидец рассказал шокирующие подробности убийства

На зданиях Шаргорода на флагах черные ленты. Второй день город в трауре. К месту, где убили двух ребят, до сих пор несут цветы и игрушки.

Это событие всколыхнуло шеститысячный городок Шаргород Винницкой области. Утром 10 сентября в центре города на глазах у прохожих были убиты два ученика местного лицея — 15-летний Николай Билык и 16-летний Владислав Бевз. Подозреваемый в убийстве — 23-летний бывший учитель гимназии из соседнего села.

Николай и Владислав утром ехали из своего родного села Копыстырин в школу в город Шаргород. В автобусе был и их бывший учитель. По словам свидетелей, он еще в транспорте начал приставать к ребятам и угрожал им. Ученики вышли из автобуса и шли по этой улице в сторону местной больницы. Вдруг — их бывший учитель набросился на них с ножом.

Господин Николай — владелец дома, возле которого все произошло. Говорит, был во дворе, когда услышал крик женщины, сразу выбежал на улицу. Увиденное его ошеломило, признается он.

«На тротуаре уже лежал парень уже без признаков жизни, а на проезжей части еще был в конвульсиях. Я посмотрел так, что артерия перерезана и кровь, это все», — говорит Николай Бабчук.

В нескольких метрах от места преступления господин Николай увидел мужчину, который убегал.

«Он бежал и я за ним бежал. Но я уже 60, я уже не тот. Там у нас рынок дальше, метрах в 300, мы у ворот его там настигли, он на территорию рынка. Я говорю — давай за ним, у него в руках тесак тот был. Говорю, держите пи**ра, у меня ребят зарезал говорю. Никто никак не прореагировал», — добавляет мужчина.

Далеко убежать не удалось. Подозреваемого в преступлении полиция задержала за час. В пяти километрах от места трагедии — в поле. Задержан 23-летний житель соседнего села Пасынки. Он бывший учитель одного из ребят, который учился в гимназии в другом селе Копыстырин, говорят следователи. Предварительно известно, что у него ранее уже был конфликт со школьником. Именно из-за этого конфликта, говорит мэр — в марте учителя и директора школы уволили.

Что говорит мать подозреваемого

ТСН удалось связаться с мамой подозреваемого. По словам женщины, конфликт между ее сыном и Билыком начался после того, как ее сын — учитель во время урока сделал замечание за плохое поведение младшему брату убитого Николая Билыка. После того Билык начал писать учителю угрожающие сообщения — рассказывает женщина. А однажды между учителем и Николаем произошел конфликт в школе. Во время которого учитель схватил за локоть Билыка, рассказывает мать подозреваемого. После этого мама ученика написала заявление в полицию на учителя. А он заявление на увольнение.

«Этот Билык перед всеми ребятами подходит к моему сыну, а он выше был на голову моего сына, он подходит и такой грудью ему. Он его взял в локоть, так согнул и говорит — не веди себя так, это некрасиво. Он подержал его немножко, секунды три, и отпустил. А тот начал плакать и побежал к маме», — говорит женщина.

Второй убитый парень — Владислав Бевз. Он ученик 11 класса Шаргородского лицея. К которому в этом году учиться из Капистырина перевелся и Николай Билык. Оба друзья из одного села. По словам матери подозреваемого, Бевз систематически издевался над ее младшим сыном — братом подозреваемого. В частности, за день перед убийством. Они знали, что это младший брат бывшего учителя, с которым ранее конфликтовали, говорит женщина.

«Он ехал домой, мой сын, и они напали на него — били по голове и этот Бевз начал его бить первый. Лещи давать. Во вторник избили и в среду утром уже была последняя капля и он уже все», — говорит женщина.

Что говорят в лицее

В лицее буллинг со стороны старшеклассников отрицают. Убитых характеризуют как не конфликтных ребят, особенно Владислава Бевза.

«Замечательный, толерантный, постоянно улыбающийся, жизнерадостный, занимался спортом, в частности боксом, помогал бабушке. Никто к нам с заявлениями: ни родители, ни ученики, ни классный руководитель, ни ко мне, ни к заместителям не обращался», — говорит директор Шаргородского лицея №2 Сергей Иванец.

Что говорят о детях в селе, где они жили

Дома Николая и Владислава в селе Копыстырин находятся на одной улице. Проститься с Николаем собрались его родные, друзья и одноклассники. Соседка семьи Билыков — Ольга рассказывает, оба парня росли на ее глазах. Обвинения в издевательствах отрицает.

«Это не правда, это ребенок настолько — он ангел был, он в храмы ходил, все лето работал. И как он мог кого-то буллить, если этот ребенок только перешел в лицей, он даже не знал того мальчика. О чем говорят люди о каких-то педофилах, еще что-то — этого быть не может», — говорит Ольга Билькова.

О подозреваемом женщина отзывается негативно. Говорит он был замкнутым и ни с кем не общался, был отшельником.

«Я думаю, что просто учитель сам по себе неадекватный. От относился ко всем детям с агрессией, бил обзывал детей, даже младшие детки его просто боялись. Он вел себя агрессивно, за каждое слово ставил в угол, ругался», — добавляет женщина.

Бывшему учителю уже избрали меру пресечения — 60 суток под стражей без права внесения залога. Свою вину признает частично. Ему назначена медико-психологическая экспертиза. Если его вину докажут ему грозит пожизненное заключение. Николая Билыка и Владислава Бевза похоронили сегодня на местном кладбище.

