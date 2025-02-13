Убийство Фарион: обвиняемый в бронежилете и шлеме – новые подробности

Новые подробности по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион – приговора до сих пор нет, однако единственный подозреваемый Вячеслав Зинченко теперь не молчит, а активно высказывается в суде и общается с журналистами. Более того, на заседание он пришел в бронежилете, а во время заседания бросил обвинения и дочери Фарион Софии Особы, она тоже не смолчала. Адвокаты же продолжают настаивать на невиновности парня.

Что заявил сам Зинченко, о чем просил судей и что еще стало известно в суде? Обо всех деталях – говорится в эксклюзиве TSN.ua.

Новое заседание по делу Ирины Фарион! Зинченко поразил всех!

13 февраля в Шевченковском райсуде Львова состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Зинченко, которому грозит пожизненное заключение, остается единственным подозреваемым по делу. Но на этот раз и сам Зинченко не смолчал, но стоит начать с того, что парня в зал суда привели в бронежилете и каске.

Когда Зинченко спросили, для чего ему такая защита и усиленная охрана, он ответил, что все вышло так, как он хотел, и добавил, что "просто так получилось". А когда журналистка спросила, что он ожидает от заседания, ответил, что ничего интересного, потому что самое интересное – впереди. Впоследствии Зинченко подал ходатайство о доступе к телефонным звонкам отцу и просил поместить его в отдельную камеру, потому что, мол, сокамерники курят сигареты, и дым ему вредит.

"Это пытка"

Адвокат сравнил такие условия с пыткой. Сторона обвинения отрицала ходатайство, потому что отец – свидетель по делу и, по их мнению, это навредит объективному рассмотрению, а для одиночной камеры законных оснований нет.

В то же время Игорь Сулима, адвокат Зинченко, настаивает на невиновности своего подзащитного, потому что у следствия нет всех доказательств. В частности, он опирается на отсутствие оружия, из которого убили Ирину Фарион, и что Зинченко раньше не пересекался с языковедом. На суде также присутствовала дочь Ирины Фарион – София Особа.

Зинченко упрекнул дочке Фарион

В частности, ей Зинченко упрекнул из-за гражданского иска в него на 15 млн грн за моральный ущерб из-за убийства Фарион. Самому же Зинченко не понравилось, что она собиралась куда-то уехать 20 июля: "Сколько это все стоило? И как это приближало нашу победу", спросил парень.

Речь идет о поездке на море, куда София собиралась вместе с матерью перед ее убийством. Тем временем адвокат Зинченко решил спросить у чата GPT, настоящее ли фото того парня в панаме, и добавил, что на самом деле даже не ясно, что это за локация.

Другой адвокат Зинченко Сулима заявил, что: "На одежде обвиняемого в убийстве Ирины Фарион не было пороховых остатков, которые бывают от выстрела".

В то же время прокурор ранее сообщил, что Зинченко хранил оружие калибра 9 на 18 мм изготовленное или переработанное самодельным способом. Кроме этого, прокурор настаивает, что Зинченко якобы ненавидел Ирину Фарион из-за защиты украинского языка. Так что возможный мотив убийства – национальная нетерпимость.

По его словам, обвиняемый тщательно готовился к убийству: собирал конфиденциальную информацию, данные о месте работы и проживания, подходах и отходах от места преступления, расположении камер видеонаблюдения, подбирал средства маскировки.

В конце концов, суд частично удовлетворил ходатайство Вячеслава Зинченко. Ему разрешили разговаривать по телефону с отцом, но вот с курильщиками в одной камере все равно придется сидеть. На следующем заседании будут обсуждаться вопросы доказательств. София Особа заявила, что ее возмущает то, что Зинченко в бронежилете, когда она без. Также она ответила подозреваемому в убийстве ее матери на вопрос о деньгах.

"Если Зинченко переживает, что деньги пойдут на море, которое он у нас забрал, то тема моря для меня и моих детей закрыта, потому что это травма на всю жизнь. Относительно того, что он переживает за чужие деньги, хочу ему сказать, что он в своих заметках четко подробно расписывал своему отцу, как снять деньги с крипты. И он на это жестокое преступление потратил 20 тысяч гривен и затем подробно своему папе расписал, что он разобрался, как снять деньги с крипты", – говорит дочь Фарион.

Куда пойдут деньги и что говорит адвокат потерпевшей стороны

София отметила, что деньги пойдут на бригаду Нацгвардии "Рубеж", в которой служил ее муж и несколько месяцев назад погиб на фронте. В свою очередь адвокат семьи Ирины Фарион Наталья Романик заявила о попытке адвокатов Зинченко затянуть дело. Кстати, прокурор и адвокаты до следующего заседания получили задание. Должны начать с письменных доказательств, а также допросить потерпевших и свидетелей. Следующее заседание суда состоится 26 февраля в 11.00.

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УБИЙСТВО ФАРИОН: обвинен в бронежилете и шлеме! Новые подробности

Напомним, что сегодня, 13 февраля, на заседании суда подозреваемый в убийстве языковеда Ирина Фарион — Вячеслав Зинченко на суде заявил, что не признает свою вину.

19 июля 2024 года неизвестный мужчина выстрелил в голову Ирины Фарион из пистолета без глушителя.

25 июля президент Зеленский сообщил, что в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.

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