Убийство Фарион: подозреваемый внезапно обратился к отцу, который сейчас на войне (видео)

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко прямо в прямом эфире внезапно обратился к отцу, который сейчас на войне. Это произошло во время заседания суда во Львове 13 января. В то же время, дочь Ирины Фарион требует 15 миллионов гривен за моральный ущерб от 18-летнего подозреваемого. Тем временем парня пришли поддержать его друзья.

Обо всех деталях дела говорится в эксклюзиве TSN.ua.

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Подозреваемый в убийстве Фарион сделал заявление

13 января началось новое заседание Шевченковского суда во Львове по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. В зале суда присутствуют обвиняемый Вячеслав Зинченко, его мать и даже его друзья. На суд также пришла и дочь убитой София Особа. Когда подозреваемого в убийстве уже привезли в суд, он внезапно обратился к своему отцу, который находится на фронте. Оказалось, что у него сегодня день рожденья.

"Я за тебя каждый день держу кулаки. Рано или поздно мы встретимся на свободе", – сказал парень.

Что говорит мать Зинченко

Тем временем мать подозреваемого Вячеслава Зинченко Елена рассказала, что теперь может общаться с сыном вне судебных заседаний. Она заявила журналистам, что якобы с 2025 года Зинченко получил такое разрешение.

"Разрешили с Нового года позвонить ему. Он звонит по телефону один раз в неделю, 15 минут. Мы с ним теперь разговариваем, можно сказать, это новогодний подарок", — говорит женщина.

Не смолчала дочь Фарион

Женщина также заявила, что в увольнение сына ей помогают верить "высшие силы". Не смолчала на суде и дочь погибшей София Особа.

Она подала заявление о возмещении морального ущерба в 15 миллионов гривен. Об этом заявила адвокат Наталья Романник во время заседания во львовском суде 13 января. Также отмечается, что если компенсацию Софии выплатят, то все 15 миллионов она будто бы планирует направить на нужды ВСУ, а именно бригады, где проходил службу ее муж Василий Особа, погибший на передовой.

В то же время, адвокат подозреваемого Юрий Немировский заявил, что на исследование искового заявления необходимо много времени и сделать это во время заседания невозможно. Поэтому потребовал объявить перерыв. Кроме того, он заявил, что его подзащитному поступают угрозы в комментариях к публикациям в СМИ и просил предоставить ему дополнительную защиту. Суд удовлетворил это ходатайство.

Снова перерыв в суде. Зинченко угрожает пожизненное?

13 января суд должен был начать рассмотрение дела по существу, однако теперь объявлен перерыв до 13 февраля. Ранее суд продлил Зинченко срок содержания под стражей до 4 марта. Напомним, что несколькими неделями ранее в Нацполиции заявили, что подозреваемому Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления, теперь ему грозит пожизненное заключение. Его подозревают в преднамеренном убийстве лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием.

Что говорят правоохранители?

По словам правоохранителей, еще в 2022 году подозреваемый в убийстве известного общественного деятеля Ирины Фарион – 18-летний житель города Днепр, в одном из мессенджеров стал участником группы, пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости. Кроме того, в 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией. В полиции добавили, что якобы во время пребывания в этих группах у подозреваемого и возникла личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее позиции по защите украинского языка и культуры.

По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство – поэтому он задумал убить языковеда. Также правоохранители утверждают, что подозреваемый тщательно готовился к совершению преступления – собирал конфиденциальную информацию о месте жительства и работе жертвы, следил, а также разработал детальный план ее убийства и приобрел огнестрельное оружие.

Детали убийства Ирины Фарион

Напомним, что Ирину Фарион убили 19 июля 2024 года прямо возле ее дома во Львове, это наглое преступление всколыхнуло всю страну и на поиски убийцы были брошены сотни полицейских. Впоследствии правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко. Следствие установило, что подозреваемый Зинченко прибыл во Львов 9 июля и заехал в арендуемое жилье. 14 июля он переехал в другое жилье, а накануне убийства – 19 июля – еще раз сменил место жительства.

Из Днепра во Львов парню поступила посылка с вещами, которые потом он якобы использовал для конспирации – панаму, очки, сумку через плечо. Правоохранители проверяют информацию о принадлежности молодого человека к неонацистскому движению с центром в РФ и его возможных связях с Россией.

По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, в рамках расследования было допрошено более 900 свидетелей, проведено 22 судебные экспертизы, а также проанализировано более 9 тыс. изображений из 170 камер видеонаблюдения.

По данным Нацполиции, убийство бывшей депутатки "готовилось не один день". Об этом рассказывал заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небитов после общения с подозреваемым Вячеславом Зинченко. По его словам, "подозреваемый, который все это готовил, приобрел одежду и отслеживал все пути ухода. Он отметил, что после личного общения с Зинченко считает, что подозреваемый является "человеком абсолютно проукраинским", "уважает Украину", а его отец воюет на фронте.

Что о Зинченко говорят эксперты?

Чем руководствовался 18-летний парень – пытались понять и эксперты-криминалисты. К примеру, криминальный психолог Юрий Ирхин считает, что Зинченко мог кто-нибудь готовить и тренировать. Он подчеркнул, что психика 18-летнего человека достаточно устойчива и стабильна. Впрочем, поведение Зинченко он называет "технологичным".

По словам криминалиста, если подозреваемый Зинченко отрабатывал свой план, то у него должна быть сильная мотивация. По его мнению, это не самостоятельное решение молодого человека.

Мог убить не только Фарион?

Более того, в МВД заявляли, что если бы молодого человека не поймали, жертв могло быть больше. В частности, глава МВД Игорь Клименко сообщал, что подозреваемый в убийстве Фарион искал информацию о других политиках и следил за заседанием облсоветов, и, вероятно, готовил следующее возможное убийство.

По его словам, в телефоне молодого человека в поисковых запросах нашли фамилии других политиков и депутатов. Следующим в планах подозреваемого мог стать народный депутат Макс Бужанский. Других подозреваемых по делу так и не появилось. Ранее в судах своей вины не признавал и сам Зинченко. Во время избрания ему меры пресечения парень отрицал вину, а многочисленные вопросы журналистов об убийстве называл нудятиной.

Во время других судебных заседаний парень не раз повторял, что Фарион не убивал и отмечал, что путинский режим он осуждает.

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