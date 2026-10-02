Убийство Фарион: Зинченко стал вторым из самых молодых в Украине пожизненников

У осужденного за убийство Ирины Фарион Вячеслава Зинченко есть право на апелляцию и кассацию. / © ТСН

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После того, как Шевченковский суд Львова исследовал все доказательства, признал 20-летнего Вячеслава Зинченко виновным в убийстве Ирины Фарион и назначил ему пожизненное лишение свободы, выяснилось, что он является одним из самых молодых среди такой категории заключенных — об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

«Статистика свидетельствует, что средний возраст получающих пожизненно — 35-40 лет. Согласно законодательству, у Зинченко есть право на апелляцию. Затем — право на кассацию. Через несколько лет (через 15 — Ред.) у осужденных к пожизненному появляется право просить помилования. Также после отбытия такого срока заключения появляется право ходатайствовать о замене наказания более мягким. То есть если заключенному 20 лет, то теоретически, если его помилует через 35 лет президент Украины, то заключенный может выйти в возрасте 55 лет. Мы не знаем, кто у нас будет в те годы президентом», – говорит Старенький.

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За несколько лет до убийства Ирины Фарион, в 2019 году, в Украине к пожизненному заключению приговорили 19-летнего жителя Павлограда Валентина Земцова. По данным Офиса генпрокурора, он, будучи старшеклассником (на тот момент ему было 18 лет) и находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убил своего знакомого, 5-летнего сына его сожительницы и пытался лишить ее жизни. Женщина была беременна.

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Убийство Ирины Фарион - что известно

Языковед и общественный деятель Ирина Фарион была ранена 19 июля 2024 года во Львове выстрелом в голову на улице Масарика во Львове. В тот же день поздно вечером Ирина Фарион умерла в результате ранения.

Осужденнный 20-летний Вячеслав Зинченко во время оглашения приговора 1 октября 2026 года. Фото: ТСН. / © ТСН

Через несколько дней после этого правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра.

Во время одного из судебных заседаний Зинченко пытался повеситься с помощью футболки, но судебная охрана помешала этому.

Дочь Ирины Фарион публично выражала требования наказать Зинченко пожизненным лишением свободы, мать Зинченко выражала личную уверенность, что сын будет оправдан и его отпустят.

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Напомним, ранее сообщалось о том, как расследовали убийство Ирины Фарион. Генерал Андрей Небытов раскрыл секретные подробности.

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