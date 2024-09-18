Убийство Ирины Фарион: о чем завтра может заявить 18-летний подозреваемый

Адвокат арестанта говорит, что доказать виновность – это задача правоохранителей.

Завтра – два месяца со дня громкого убийства языковеда Ирины Фарион.

Как выяснил ТСН.ua, завтра, ближе к обеду, во Львове запланировано провести судебное заседание, где подозреваемому 18-летнему Вячеславу Зинченко должны избрать меру пресечения. Ему либо продолжат содержание под стражей, либо сменят на другую.

Адвокат дочери Ирины Фарион, Наталья Романик, на предложению прокомментировать ситуацию, коротко сообщила ТСН.ua, что "завтра прокурор подаст новые доказательства".

Как известно, недавно она не исключила, что будет настаивать на том, чтобы обвинение было переквалифицировано, после чего обвиняемый может получить пожизненное лишение свободы.

В свою очередь, адвокат подозреваемого Игорь Сулима в комментарии для ТСН.ua рассказал, что, по его мнению, прямых доказательств вины Вячеслав Зинченко нет, кроме того, по его словам, не найден пистолет, из которого была убита Ирина Фарион.

"Завтра в Галицком суде Львова запланировано судебное заседание. Прямых доказательств его причастности (к убийству Ирины Фарион – Ред.) нет. Все такое: якобы кто-то, якобы где-то. Пистолет не найден", — утверждает адвокат Игорь Сулима.

На вопрос о том, дает ли показания Вячеслав Зинченко, адвокат говорит так: "Нет. Пусть правоохранители доказывают виновность. Это их работа".

К этому Игорь Сулима добавил, что его подзащитный написал записку, где указал, что если с ним что-нибудь произойдет, то он сообщает о своей невиновности.

"Я думаю, что он завтра скажет это", - говорит Игорь Сулима.

"В изоляторе мой подзащитный занимается спортом, поправился (из-за малой активности), много читает. В последний раз я принес ему пять книг. Произведения Леси Украинки, философов", — уточняет Игорь Сулима.

Убийство Ирины Фарион: что известно

Ирина Фарион скончалась в больнице после того, как в нее стреляли вечером 19 июля возле многоквартирного дома по улице Масарика, 3, где она жила.

Во Львове 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому. 18-летний житель города Днепр Вячеслав Зинченко в течение двух месяцев находится под арестом в изоляторе на время проведения досудебного следствия.

Позже стало известно, что дочь Ирины Фарион, София Семчишин (Особа) потребует для того, кто совершил это преступление, пожизненного лишения свободы — высшей степени наказания, предусмотренного Уголовным кодексом.

“Это убийство было очень жестоким, показательным. Он знал, что делал… Убийца приложил максимальные усилия, чтобы убить Ирину Фарион", — заявляла София.

Ранее сообщалось о том, что вид квартиры Ирины Фарион поразил следователей.

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