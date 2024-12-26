Убийство Ирины Фарион: новый неожиданный поворот в деле

Правоохранители утверждают, что подозреваемый тщательно готовился к совершению преступления – собирал конфиденциальную информацию о месте жительства и работе жертвы, следил, а также разработал детальный план ее убийства и приобрел огнестрельное оружие.

Дело об убийстве Ирины Фарион получило новый поворот. В Нацполиции заявили, что подозреваемому Вячеславу Зинченко изменили квалификацию преступления — теперь ему грозит пожизненное заключение. Сейчас его подозревают в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им гражданского долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

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По словам правоохранителей, еще в 2022 году подозреваемый в убийстве известного общественного деятеля Ирины Фарион – 18-летний житель города Днепр – в одном из мессенджеров стал участником группы, пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости. Кроме того, в 2024 году он присоединился к еще одной группе, связанной с российской неонацистской организацией.

В полиции добавили, что якобы во время пребывания в этих группах у подозреваемого и возникла личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство – поэтому он задумал убить Фарион. Также правоохранители утверждают, что подозреваемый тщательно готовился к совершению преступления – собирал конфиденциальную информацию о месте жительства и работе жертвы, следил, а также разработал детальный план ее убийства и приобрел огнестрельное оружие.

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Напомним, что Ирину Фарион убили 19 июля прямо возле ее дома во Львове – это дерзское преступление всколыхнуло всю страну и на поиски убийцы были брошены сотни полицейских.

Впоследствии правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко. Следствие установило, что подозреваемый Зинченко прибыл во Львов 9 июля и заехал в арендуемое жилье. 14 июля он переехал в другое жилье, а накануне убийства – 19 июля – еще раз сменил место жительства.

Из Днепра во Львов парню поступила посылка с вещами, которые потом он якобы использовал для конспирации – панаму, очки, сумку через плечо.

Правоохранители проверяют информацию о принадлежности парня к неонацистскому движению с центром в РФ и его возможных связях с Россией.

По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, в рамках расследования было допрошено более 900 свидетелей, проведено 22 судебные экспертизы, а также проанализировано более 9 тыс. изображений со 170 камер видеонаблюдения.

По данным Нацполиции, убийство бывшего депутата "готовилось не один день". Как сообщил замглавы Национальной полиции Андрей Небитов, "подозреваемый, который все это готовил, приобрел одежду и отслеживал все пути отхода". Он отметил, что после личного общения с Зинченко считает, что подозреваемый является "человеком абсолютно проукраинским", "уважает Украину", а его отец воюет на фронте.