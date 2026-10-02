Убийство Ирины Фарион: появились новые подробности о Вячеславе Зинченко, приговоренном к пожизненному заключению

Вячеслава Зинченко осудили за убийство Ирины Фарион

Реклама

20-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко приговорили к пожизненному заключению: суд во Львове вынес приговор по делу об убийстве лингвистки и политика Ирины Фарион.

Шевченковский районный суд города Львова рассматривал это дело в течение двух лет, причем Зинченко был единственным подозреваемым в совершении преступления.

Реклама

Почему дочь Фарион назвала этот приговор историческим, а адвокаты осужденного все еще надеются на апелляцию — в материале корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Реклама

Как проходило расследование дела об убийстве Ирины Фарион

20-летний Зинченко реагирует на приговор суда сдержанно, с недовольным выражением лица. Дочь Фарион София реагирует эмоционально — плачет. Коллегия судей зачитывала приговор без перерыва в течение 5 часов. Тем временем на улице собрались сторонники обеих сторон, разделенные кордоном из сотрудников правоохранительных органов.

Среди доказательств, повлиявших на окончательное решение суда: реконструкция маршрута передвижения Зинченко, факты покупки оружия и патронов, а также история веб-поиска в его телефоне.

«Он получил данные, номер телефона Фарион, сохраненные персональные данные Фарион — а именно дату рождения и место жительства», — зачитал судья.

Кроме того, суд изучил личные записи обвиняемого.

Реклама

«Я, тихо улыбаясь, точил нож, сделал то, чего хотели миллионы… Все из-за личной неприязни. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают». При этом суд считает, что данная записка непосредственно касалась Ирины Фарион», — отметил второй судья коллегии.

Материалы дела составили 30 томов. Правоохранители опросили почти 1000 свидетелей, проанализировали 9 тысяч фотографий с камер наблюдения, около двухсот видеозаписей и провели десятки экспертиз.

Как готовилось преступление

Поиски злоумышленника начались с фотографии: молодой человек в панаме и очках находился рядом с подъездом Ирины Фарион. Он выслеживал её около двух недель и был там в день убийства.

«Я смотрю — он сидит на скамейке. Достает из сумочки перчатки, надевает их. Я повернулась и потихоньку ухожу. А та дама вышла и уже здесь ждала с чемоданом, и я слышу: „Бубух!“. Я оглянулась — он побежал туда, а она уже лежит», — вспоминает очевидица происшествия.

Реклама

Килер выстрелил в голову. Ирина Фарион скончалась в больнице. Её убили, когда она ждала такси, чтобы уехать в отпуск с дочерью и внуками. В момент преступления камеры видеонаблюдения поблизости не работали из-за отключения света. В веб-истории телефона Зинченко правоохранители обнаружили соответствующий поисковый запрос о графике отключений на улице Масарика.

На вопрос об этом запросе сам Зинченко ранее отвечал:

«Мой телефон и историю браузера приобщили к материалам дела. Я расскажу об этом в ходе судебного разбирательства».

Однако давать показания в суде и предоставлять собственное алиби Вячеслав отказался. Полицейские задержали его на шестой день после убийства в Днепре. На тот момент 18-летний житель Днепра был студентом и проживал с родителями.

В материалах суда указано: Зинченко читал книги по конспирации, написал прощальное письмо с извинениями родителям, но свои настоящие намерения от них скрывал. Родители парня долгое время не верили в его причастность.

«Я знаю своего сына, он не может так поступить», — заявила мать задержанного Елена Зинченко.

«Свидетели что-то видели, кого-то видели, кто-то ходил в шляпе, но что это именно Вячеслав Зинченко — экспертиз нет», — отметил отец Федор Зинченко.

Зинченко снимал жилье во Львове — за две недели он сменил три квартиры. В суде было доказано, что он покупал те же вещи, что были на нападающем на фотографиях.

«Если что-то и было заказано на моё имя, то, если я не ошибаюсь, — только похожая панама и похожие очки», — утверждал подсудимый.

На первых судебных заседаниях Зинченко вел себя вызывающе: показал язык дочери Фарион, а на вопрос, почему убил её мать, ответил: «Время покажет». Свою вину он так и не признал. На вопрос об алиби его адвокат Игорь Сулима отвечал сдержанно:

«А в момент убийства где именно находился Вячеслав? — Во Львове. — А где именно, есть ли у него алиби? — Давайте это опустим, пожалуйста, не всё сразу. Я вам скажу».

Реакция семьи и дальнейшие действия защиты

Ирина Фарион была народным депутатом Украины VII созыва от партии «Свобода», лингвистом, известным своими бескомпромиссными высказываниями в защиту украинского языка.

Дочь погибшей София Особа выразила удовлетворение тем, что суд вынес самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы:

«Это исторический приговор. Чтобы каждый понял: никто не имеет права убивать украинца на своей родной, данной Богом земле. Зинченко получил пожизненное заключение за жестокое и тщательно спланированное преступление».

В свою очередь адвокаты осужденного Вячеслава Зинченко уже заявили, что готовят апелляционную жалобу на решение суда.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Коллапс в столице! Россияне нанесли удар КАБами по Харькову | ТСН 17:00 2 октября

Новости партнеров

Новости партнеров