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Убийство Ирины Фарион: стали известны новые подробности расследования

Убийство Ирины Фарион: стали известны новые подробности расследования

Продолжается расследование убийства Ирины Фарион. Коллаж ТСН.ua

На суд пришли студенты Ирины Фарион.

Подозреваемого в убийстве Ирины Фарион суд оставил под стражей. Хотя адвокаты просили отпустить Вячеслава Зинченко под домашний арест. Накануне заявление рассматривалось Апелляционным судом.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Марички Кужик.

"На этом громком деле судебный зал, как всегда, оказался маловат для всех присутствующих. Здесь собрались и родные Вячеслава Зинченко, и студенты Ирины Фарион. Сам подозреваемый - на видеосвязи. Его не сразу узнаешь из-за смены прически. Более двух недель назад суд первой инстанции продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко еще на два месяца содержания под стражей", - говорит Маричка Кужик. 

Адвокаты Зинченко подали очередную апелляцию - просят домашний арест. 

"Ни один свидетель не сказал, что он видел именно Зинченко в момент совершения преступления, что именно Зинченко находился в то время и в том месте. Такая мера наказания суровая - содержание под стражей не может быть применена, нет обоснованности того всего", - говорит адвокат подозреваемого Игорь Сулима.

Адвокат Вячеслава Зинченко / ©
Адвокат Вячеслава Зинченко

Прокуроры настаивают: отпускать Зинченко под домашний арест нельзя, потому что до сих пор не найдено оружие, и есть подозрения, что он может его спрятать. А также, что есть риск, что Зинченко может скрываться от следствия или уничтожить доказательства. 

"Свидетели, потерпевшие не допрашивались судом. Поэтому суд может положить в основу решения их показания исключительно в том случае, когда они будут допрошены судом. Констатировано существование риска возможного давления на свидетелей с целью побудить их к изменению показаний", - говорит прокурор Дмитрий Петлеваный. 

Когда судьи уходят в совещательную комнату - студенты Ирины Фарион, которые пришли на заседание, просят присутствующих почтить минутой молчания память убитой языковеда и ее павшего на войне затя. Нацгвардеец Василий Особа погиб на фронте два дня назад.

"Ирина Дмитриевна преподавала и мне украинский язык, была моим репетитором по украинскому языку. Мне важно было поддержать Софию, у которой погиб муж. Он является героем Украины, погиб за Украину", - говорит Олеся Сащук. 

Вячеслав Зинченко / ©
Вячеслав Зинченко

Решение коллегии судей — мера пресечения оставить без изменений. Еще два месяца Вячеслав Зинченко проведет под стражей.

Ирину Фарион убили 19 июля у ее дома, нападающий выстрелил в голову. Единственным подозреваемым по делу прокуратура считает именно Зинченко.

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