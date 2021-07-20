Убийство матери и дочери в Луцке: что делать, когда совершается семейное насилие

Убийство матери и дочери в Луцке: что делать, когда совершается семейное насилие

В каждой области есть кризисные центры, которые могут приютить жертв домашних тиранов.

Жуткое убийство произошло в Луцке. 62-летний мужчина издевался над женой, дочерью и даже сыном с ДЦП. Злоумышленник признался, что зарубил топором свою бывшую жену и дочь. Об этом рассказал соседке, а та вызвала полицию. Копы сразу задержали вероятного убийцу. Когда зашли в квартиру то действительно увидели окровавленные тела 56-летней женщины и ее 22-летней дочери.

Об этом говорится 20 июля в сюжете ТСН.19:30.

Под квартирой, где произошло убийство, за ограждающей лентой плачет Зоя. Она родственница погибших 56-летней Майи и 22-летней Татьяны.

О том, что убил 62-летний Василий сам рассказал соседке. Та быстро вызвала полицию и мужчину задержали. Затем в квартире обнаружили убитых женщин.

Некоторые потрясены таким жутким убийством, впрочем соседи, которые живут ближе, говорят, что к трагедии шло давно. Ведь поднимал руку на близких мужчина годами. 5 лет назад супруги развелись, однако продолжали жить под одной крышей.

Новости Украины: в Луцке 62-летний мужчина признался, что зарубил топором свою бывшую жену и дочь

"Крики, скандалы, мы уже привыкли к тем крикам. Просто некуда было деваться и они так жили, она сама работала, он не копейки не давал", — говорит соседка.

Работала госпожа Майя в управлении статистики, дочь училась в университете. Зато Василий сидел дома без работы и часто был агрессивным даже к соседям.

Полиция не раз наведывалась к семье. В прошлом году за нанесение повреждений, побои и истязания бывшей жены и дочери на мужа открыли производство. Суд назначил штрафы более чем 2000 гривен и отпустил под личное обязательство.

"После этого также еще дважды вызывала женщина полицию о совершении им домашнего насилия, но отказывалась писать заявления", — отмечает пресс-секретарь Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.

Не молчать, обращаться в полицию и обязательно указывать, что совершается именно семейное насилие, советуют юристы. Тогда приедет группа быстрого реагирования.

"Такая группа быстрого реагирования может вручить обидчику прокол об административном правонарушении или срочный запрещающий предписание. Запретить ему приближаться в жилье, даже если право собственности принадлежит только обидчику", — объясняет юрист Лиана Диновский.

Но это предписание только на 10 дней. Если же другого жилья в пострадавших нет, юристы советуют обращаться в кризисные центры. Они есть в каждой области и могут приютить жертв домашних тиранов.

Напомним, что мужчине, который зарубил бывшую жену и дочь в Луцке, грозит пожизненное заключение.

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