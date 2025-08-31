Убийство Парубия: какая из версий следствия самая вероятная

Андрей Парубий / © ТСН

Правоохранительные органы рассматривают несколько версий мотивов убийства бывшего председателя Верховной Рады, действующего народного депутата, украинского патриота Андрея Парубия. Однако почти нет сомнений в причастности к преступлению российских спецслужб.

Андрей Парубий был лидером обоих Майданов и еще в 2010 году пытался остановить Харьковские соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Он был секретарем СНБО, когда Украина начала сопротивление России на Донбассе в 2014 году. Понятно, что таких принципиальных политиков террористическая Россия считает своими врагами.

В воскресенье, 31 августа, к месту, где накануне был коварно убит Андрей Парубий, с самого утра львовяне приносили цветы и лампадки.

«Мы его не знали, просто поддерживали его взгляды, все то, что он говорил об Украине. Патриота убили, который заботился о будущем Украины. Поэтому мы пришли отдать честь, свечу зажечь в память о нем», — объясняют люди, которые пришли на место убийства украинского политика.

Андрей Парубий жил с женой в доме на соседней улице — в нескольких сотнях метров от места преступления. По информации знакомых, около 12 часов дня в субботу он шел из дома на тренировку, имел с собой спортивную сумку.

Как было совершено убийство

Убийца поджидал его на улице Ефремова, в историческом центре города. Камеры наблюдения зафиксировали момент убийства.

К Парубию, прячась между припаркованными машинами, подошел мужчина, одетый как курьер, в шлеме и с термосумкой для доставки. Не скрываясь, он вытащил пистолет, зашел за спину жертве и разрядил в цель практически всю пистолетную обойму. В упор. Шансов выжить у Андрея практически не было. А киллер спрятал оружие в сумку и скрылся.

«В настоящее время не установлено оружие… Было около восьми выстрелов», — прокомментировал впоследствии начальник полиции Львовщины Александр Шляховский.

В обеденное время на улице не было практически ни одного свидетеля преступления.

«Ко мне приходила полиция, я также давала показания, я в это время была на кухне, а кухня выходит во двор, так что я не слышала», — рассказала одна из жительниц соседнего дома.

Другая местная жительница говорит, что в это время в квартире делали ремонт, работала болгарка, поэтому не было слышно никаких звуков.

Убийцу разыскивают, но уже через час после преступления видео с камеры наблюдения появилось в телеграмм-каналах — первыми его якобы распространили именно российские ресурсы.

По словам руководителя Львовской областной прокуратуры Николая Мерета, по факту несанкционированной утечки информации, которая попала в телеграмм-каналы, открыто уголовное производство.

В доме владельца камеры наблюдения, которая зафиксировала убийство Парубия, дверь никто не открыл. Соседка объясняет, что ее установили, чтобы следить за машинами из-за проблем с парковкой.

«Может сломали камеру, ведь такие камеры не защищены… Мы здесь все патриоты своей страны, я не думаю, что наш сосед просто взял и слил это», — сказала она.

Что известно об Андрее Парубие

Андрей Парубий родился в шахтерском городке Червоноград (теперь — Шептицкий) на Львовщине. В университете изучал историю, а затем политологию. Еще студентом организовывал лагеря и подготовки для патриотической молодежи.

«Мы были знакомы с Андреем где-то с 2007 года. Познакомились с ним на пластовом лагере. Он был одним из инициаторов возрождения „Пласта“. Еще в 1988 году он написал статью для подпольной газеты. Они с братом и отцом печатали ее в Вильнюсе. На поездах везли ее во Львов, в Киев, где распространяли среди таких украинцев, которые заботились о независимости Украины», — рассказал Андрей Ковалев, который был пресс-секретарем Парубия в 2016-19 годах.

В соцсетях распространяют символическое фото с юношеских тренировок в Карпатах. Там Андрей Парубий становится «живым мостом» между двумя скалами, чтобы молодежь могла перейти дальше. Для многих это как метафора его жизни. Коллеги говорят, что он всегда был тем, кто подставлял плечо и помогал другим пройти тяжелые испытания.

В большую политику Парубий пришел с «оранжевым» Майданом, а во время Революции достоинства стал комендантом самообороны. После победы — секретарь СНБО, а затем спикер парламента, где провел языковой закон и курс Украины в ЕС и НАТО.

«Он всегда был убежденным борцом за украинский язык и объяснял, что это не политический вопрос, а вопрос будущего Украины», — вспоминал Андрей Ковалев.

Кто охотится на украинских политиков

Андрей Парубий уже становился мишенью киллера. В конце 2014 года, когда на Востоке уже шли боевые действия, на спикера Рады было совершено покушение.

В правительственном квартале молодой человек в черном бросил под его ноги гранату «Ф-1». Парубий тогда остался невредимым и назвал это попыткой Кремля перенести войну в тыловые города.

К сожалению, вторая попытка не удалась. И снова похожий молодой человек в черном.

Коллеги Андрея Парубия говорят, полгода назад он обращался, чтобы ему предоставили государственную охрану, поскольку угрозы постоянно поступали.

«Не секрет, что в первые дни войны все народные депутаты, особенно те, кто проявлял свою гражданскую позицию, были в так называемых списках на расстрел и их хотели уничтожить в случае захвата Киева прежде всего. Потому что они были основой украинской государственности, которые проголосовала за решения, необходимые для обеспечения нашей безопасности и территориальной целостности, государственного суверенитета», — отметил народный депутата Федор Вениславский.

В прошлом году во Львове застрелили бывшего депутата Ирину Фарион. Обвиняемый в ее убийстве 19-летний Вячеслав Зинченко находится под стражей, суд по делу еще продолжается. Ему грозит пожизненное заключение.

И хотя прямой связи между этими преступлениями пока не найдено, правоохранители говорят, что убийство Парубия тоже тщательно готовили. Хотя одной версией не ограничиваются.

По словам руководителя областной прокуратуры Николая Мерета, среди версий — «российский след».

Борец с «русским миром»

Андрея Парубия вспоминают как абсолютно неконфликтного человека в быту. Вне политики он вел спокойную жизнь. Даже некоторые соседи не знали, что рядом с ними живет такая известная личность.

Политик был известен своей поддержкой ветеранов, культурных и образовательных проектов. Близкие говорят, что жил скромно, удивительно просто, несмотря на все регалии.

«Он настолько скромный, настолько честный был. Мне кажется, ни один депутат, никто так не живет, как Андрей, настолько чистый, скромный, хороший человек. Это просто символ Украины… У него женщина, дочь. Он дочь безумно любил, очень», — рассказала Людмила Гришина, тетя Андрея Парубия.

До последнего вздоха Андрей Парубий исповедовал принципы достоинства. Его слова «Отойди от меня, нечисть», произнесенные в парламенте к регионалу Новинскому, стали символом борьбы с «русским миром».

Похоронят Андрея Парубия во вторник, 2 сентября, на Лычаковском кладбище. Убитого, но непобежденного.

Напомним, место народного депутата Андрея Парубия, который был убит в субботу, 30 августа, во Львове, может занять журналистка и общественный деятель Татьяна Черновол, которая сейчас находится в рядах ВСУ.