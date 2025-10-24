- Дата публикации
Убийство Парубия: суд решил дальнейшую судьбу подозреваемого
Суд продлил действие меры пресечения для подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
Суд продлил меру пресечения для Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия. Фигурант будет находиться под стражей еще два месяца без права на залог.
Об этом сообщили корреспонденты ТСН из судебного зала.
Суд оставил Сцельникова в СИЗО еще на два месяца без права внесения залога. Он подозревается в государственной измене, посягательстве на жизнь народного депутата и незаконном обращении с оружием.
Напомним, убийство Парубия было совершено 30 августа во Львове. В нардепа стреляли из огнестрельного оружия.
На следующий день правоохранители задержали потенциального стрелка — 52-летнего львовянина Сцельникова. Ему объявили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием, суд взял фигуранта под стражу.
Подозреваемый в убийстве Парубия признался журналистам на камеры в совершении преступления и назвал это своей «личной местью украинской власти».