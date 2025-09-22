- Дата публикации
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: как наказали подозреваемого и что говорят родители жертвы
Суд строго наказал подозреваемого в убийстве подростка.
Шевченковский районный суд Киева огласил приговор Артему Косову, которого обвиняли в убийстве подростка на фуникулере. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.
Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Александр Романюк.
7 апреля прошлого года бывший сотрудник Государственной службы охраны навеселе в фуникулере начал конфликт с парнем и толкнул его на выходе. Максим Матерухин упал на кусок стекла и получил смертельные ранения. 7 товарищей парня были свидетелями происшествия.
Прокуроры требовали для Косова пожизненного заключения за умышленное убийство. А обвинение по делу лично вел Генпрокурор Руслан Кравченко. Сам Артем Косов в суде свою вину признал и покаялся. Говорит, не мог представить, что его действия приведут к таким последствиям. Но не согласен, что убийство было умышленным.
Суд прислушался к прокурорам и приговорил подозреваемого к пожизненному лишению свободы.
Александр Романюк сообщил, что Артема Косова сразу вывели из зала суда и он не общался с журналистами.
В зале было очень много людей — они аплодировали, когда услышали приговор. Родители Максима говорят, что они рады, что подозреваемого так наказали.
Это решение суда еще можно обжаловать в апелляционной инстанции.
Напомним, что смертельный случай произошел 7 апреля 2024 года в Киеве на фуникулере. Пьяный 30-летний мужчина, который оказался работником УГО, пристал к компании несовершеннолетних и во время конфликта толкнул одного из ребят. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.
