Убийство подростка на фуникулере в Киеве: как наказали подозреваемого и что говорят родители жертвы

Максим Матерухин, который погиб на фуникулере в Киеве

Реклама

Шевченковский районный суд Киева огласил приговор Артему Косову, которого обвиняли в убийстве подростка на фуникулере. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Александр Романюк.

7 апреля прошлого года бывший сотрудник Государственной службы охраны навеселе в фуникулере начал конфликт с парнем и толкнул его на выходе. Максим Матерухин упал на кусок стекла и получил смертельные ранения. 7 товарищей парня были свидетелями происшествия.

Реклама

Прокуроры требовали для Косова пожизненного заключения за умышленное убийство. А обвинение по делу лично вел Генпрокурор Руслан Кравченко. Сам Артем Косов в суде свою вину признал и покаялся. Говорит, не мог представить, что его действия приведут к таким последствиям. Но не согласен, что убийство было умышленным.

Суд прислушался к прокурорам и приговорил подозреваемого к пожизненному лишению свободы.

Александр Романюк сообщил, что Артема Косова сразу вывели из зала суда и он не общался с журналистами.

В зале было очень много людей — они аплодировали, когда услышали приговор. Родители Максима говорят, что они рады, что подозреваемого так наказали.

Реклама

Это решение суда еще можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Напомним, что смертельный случай произошел 7 апреля 2024 года в Киеве на фуникулере. Пьяный 30-летний мужчина, который оказался работником УГО, пристал к компании несовершеннолетних и во время конфликта толкнул одного из ребят. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео:ТСН 15:00 НАЖИВО! НОВОСТИ 22 СЕНТЯБРЯ — ПОНЕДЕЛЬНИК