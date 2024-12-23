Убийство подростка на фуникулере в Киеве: разразился новый скандал

Что происходило в зале суда, чем завершилось заседание, известно о судьбе подозреваемого и какое заявление сделали родители погибшего юноши – в эксклюзиве TSN.UA.

В Киеве разразился новый скандал по делу об убийстве подростка на фуникулере. Защита просила отпустить подозреваемого из-под стражи под домашний арест. Прокурор – возражал. Что происходило в зале суда, чем завершилось заседание, известно о судьбе подозреваемого и какое заявление сделали родители погибшего юноши – в эксклюзиве TSN.UA.

Хотят "отмазать" подозреваемого?

В Высшем апелляционном суде в Киеве 23 декабря прошел суд по делу об убийстве подростка на станции столичного фуникулера. Адвокаты подозреваемого в убийстве Артема Косова просили смягчение меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Защита утверждала, что подозреваемый имеет больных родителей, поэтому он должен быть с ними и заботиться о них. Эта информация всколыхнула Сеть. Накануне в телеграмм-каналах начали писать, что подозреваемого просто хотят отмазать от справедливого наказания. В частности, призыв к огласке ситуации распространили Сетью еще накануне суда.

По данным СМИ, прокурор считает, что причины смягчения меры пресечения гиперболизированы, и родители у подозреваемого были больны на момент совершения преступления во время нарко-алко опьянения. По ее словам, мера пресечения достигает цели и в изоляции она не может применяться, поэтому и исправляется, у нее становятся лучшими характеристики.

Примечательно, что на суд пришли многие люди с плакатами в поддержку родственников погибшего парня. В результате суд оставил под стражей сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в убийстве подростка в столичном фуникулере 7 апреля.

Сам Косов от комментариев отказался.

В то же время отец погибшего подростка сделал заявление после заседания. Он заявил, что согласен с решением суда. В то же время пожаловался, что адвокаты Косово "приходят тогда, когда им нужно. На сегодняшнее заседание они пришли, а на прошлые два – нет: на одно из них пришли, а потом ушли, потому что они якобы сильно заняты. По словам отца убитого юноши, так они сорвали несколько заседаний, а также опрос свидетелей, сообщает Общественное.

Ужасное убийство в Киеве

Напомним, 7 апреля 2024 года на фуникулере в Киеве произошел конфликт между 30-летним работником УГО и группой подростков. По словам свидетелей, парня толкнули, он головой разбил стекло и обломки порезали горло. Парень пытался встать, но, к сожалению, из-за интенсивной потери крови умер до приезда скорой. Хотя друзья Максима и опасались, что его обидчик сбежит, подозреваемого в убийстве почти сразу задержали. Им оказался Артем Косов – военнослужащий, водитель управления Государственной охраны Украины.

Печерский райсуд Киева 9 апреля избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога. Примечательно, что во время заседания суда защитник подозреваемого заявил, что его клиент получал угрозы "казни" и попросил публично не объявлять его анкетных данных.

Обидчик был под хмельком

В ДБР подтвердили тот факт, что подозреваемый в убийстве мужчина был пьян! У него в крови обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Задержали мужчину легко. Он имел с собой оружие, но не сопротивлялся. В ДБР также попросили людей не вестись на фейк, о том, что подозреваемый когда-то работал в Бюро. На самом деле, он служил в Управлении государственной охраны Украины, но в момент инцидента не был на службе.

Позже начали всплывать все новые и новые подробности этого ужасного инцидента.

Журналистам ТСН.ua удалось пообщаться с матерью Максима. Она с болью вспомнила о том, из-за чего обидчик якобы прицепился к подросткам.

Еще тогда больше всего мать погибшего Максима боялась, что дело могут замять.

Сначала Косову выдвинули обвинения по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает 15 лет заключения. Однако в процессе расследования следователи решили, что убийство было совершено по хулиганским мотивам, и переквалифицировали в ч. 2 ст. 115, по которой подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Напомним, 7 апреля в Киеве возле фуникулера мужчина, работавший водителем в Управлении государственной охраны Украины, толкнул подростка – он головой разбил окно и умер от ранения шеи. Подозреваемый был отправлен под стражу.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УБИЙСТВО ПОДРОСТКА НА ФУНИКУЛЕРЕ В КИЕВЕ: разразился новый скандал!

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