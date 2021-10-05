Убийство полицейского в Чернигове: почему несовершеннолетних не остановили патрульные

Свидетели говорят, что правоохранителей на место драки вызвали.

В Черниговской окружной прокуратуре рассказали подробности инцедента, произошедшего в областном центре 2 октября. Там четырех парней, трое из которых несовершеннолетние, обвиняют в том, что они до смерти забили полицейского в штатском, а его коллеге нанесли тяжелые телесные повреждения, он сейчас в реанимации.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 5 октября.

Накануне всем подозреваемым избрали меры пресечения. Под арестом они проведут ближайшие два месяца. В прокуратуре говорят, сотрудничать со следствием пока согласился только один из парней.

С убитым полицейским Артуром Ерохиным попрощались в понедельник.

В то же время мотивы и кто был инициатором драки пока не установили. Были участники конфликта трезвыми — результатов экспертизы тоже пока нет.

Должны выяснить прокуроры и следователи и то, почему трагедию не предотвратила полиция. Правоохранителей на место драки вызвали, но копы то ли не приехали вообще, то ли просто преступлению почему-то не помешали.



"Было несколько сообщений на патрульную полицию. Относительно предоставления правовой оценки их действиям — это полномочия ГБР. С нашей стороны также назначено служебное расследование", — рассказал руководитель Черниговской окружной прокуратуры Павел Герасименко.

Напомним, в Чернигове в микрорайоне Масаны в ночь на 2 октября убили одного полицейского, а другой был тяжело ранен. Правоохранители в момент нападения были не на службе.

В супермаркете, где подростки избили черниговских полицейских, отреагировали на инцидент и заявили, что работники действовали в соответствии с должностными инструкциями.

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