Убийство полицейского в Чернигове: задержанный молодой человек открестился от нападения

Убийство полицейского в Чернигове: задержанный молодой человек открестился от нападения

Правоохранители задержали молодых людей, причастных к избиению двух сотрудников полиции.

Первому подозреваемому в умышленном убийстве полицейского в Чернигове уже избрана мера пресечения. Несовершеннолетнего Дмитрия Туника отправили под стражу на 2 месяца.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Он свою причастность к убийству отрицает. В течение дня Деснянский районный суд Чернигова должен избрать меры еще трем фигурантам этого дела. Из них только одному исполнилось 18 лет.

По версии следствия, в ночь на субботу они до потери сознания избили двух полицейских. Один из них скончался на месте. Второй — пока в реанимации. Оба находились в отпуске, одеты были в гражданское.

Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения. Что именно стало причиной жестокого нападения — полицейские еще выясняют.

Сегодня в родном городе будут прощаться с погибшим 30-летним капитаном полиции Артуром Ерохиным. Без отца остались двое детей.

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