Убийство полицейского в Чернигове: жестоко избитых мужчин нашли на тротуаре

Конфликт начался из-за замечания.

Подозрение в умышленном убийстве полицейского вручили четырем задержанным в Чернигове. Трое из них — несовершеннолетние.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 4 октября.

Как группа молодых избила двух мужчин в супермаркете в ночь на субботу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Что стало причиной — правоохранители выясняют.

Впрочем, местные издания сообщают — началось все якобы с того, что мужчины сделали замечание компании, которые кричали в магазине. Известно, что прохожие заметили уже двух без сознания, жестоко избитых людей на тротуаре.

Оказались они местными полицейскими, которые на момент избиения были не на службе и одеты в гражданское. Один из мужчин — 30-летний капитан полиции — скончался на месте, за жизнь второго — до сих пор борются врачи.

Новости Украины: в Чернигове 4 задержанным вручили подозрение в умышленном убийстве полицейского

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