Убийство работника ТЦК в Полтавской области: что известно о нападающем

Известно, что нападающий хотел "освободить" с буса ТЦК родственника своей сожительницы.
Завтра, 3 февраля, в суде, вероятно в Пирятине, планируется избрать меру пресечения мужчине, подозреваемому в жестоком убийстве работника ТЦК.
Об этом сообщили источники ТСН.ua в правоохранительных органах.
О фигуранте известно, что он – житель Лубен, официально не женат, но жил с сожительницей, родственника которой и планировал "освободить" таким образом от мобилизации.
По официальным данным Полтавской областной прокуратуры, мобилизованный держал будущего стрелка в курсе того, как двигается автобус, жаловался на самочувствие, чтобы был повод затормозить автобус и выйти на улицу вроде бы подышать воздухом.
Напомним, что 1 февраля в городе Пирятин на Полтавщине мужчина напал на военнослужащего Полтавского РТЦК. Инцидент произошел на автозаправке в Пирятине, когда трое военных ТЦК сопровождали группу мобилизованных в 199 учебный центр.
Угрожая ружьем, злоумышленник требовал у работника ТЦК отдать автомат, а затем выстрелил. Военный ТЦК погиб на месте в результате тяжелого ранения. Злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных.
По предварительной информации, стрелок знаком мобилизованного, которого хотел "освободительными" от мобилизации. Мужчин задержали. Полтавская областная прокуратура сообщила о подозрении им обоим.
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