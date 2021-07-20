Убийство Шеремета: в Киеве на месте гибели журналиста почтили его память

Проходят пятую годовщину со дня гибели журналиста.

Пять лет без Павла Шеремета : в Киеве родные, коллеги и друзья погибшего журналиста собрались, чтобы почтить его память.

Об этом рассказали 20 июля в ТСН.Ранок.

На месте его гибели собралось несколько десятков человек. Среди них и гражданская жена Павла — Елена Притула. Ежегодно они приходят на пересечение улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого именно в 7:45. Это время, когда взорвалась машина, в которой ехал Павел Шеремет. Вечером активисты планируют собраться снова у здания Министерства внутренних дел, чтобы еще раз требовать раскрытия убийства журналиста.

Резонансное дело до сих пор не раскрыто. В конце 2019 по подозрению в убийстве журналиста арестовали музыканта Андрея Антоненко, детскую хирургиню Юлию Кузьменко и военную медицинскую Яну Дугар. Все они свою причастность к преступлению отрицали. Впоследствии Дугар отпустили под залог, а Кузьменко и Антоненко — под домашний арест. Все эти годы к делу приковано внимание общественности.

Новости Украины: в Киеве в 7:45 собрались родные, коллеги и друзья погибшего Павла Шеремета

Как сообщалось, Павел Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на дне авто, за рулем которого был Шеремет. Также было сообщено о том, что для убийства известного белорусского журналиста злоумышленники использовали элементы противопехотной мины МОН-50.

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