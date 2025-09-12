- Дата публикации
Убийство школьников в Винницкой области: соседка раскрыла шокирующие подробности об учениках и подозреваемом
Соседка убитых в городе Шаргород школьников рассказала о ребятах и подозреваемом в жестокой расправе.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Дома Николая и Владислава в селе Копыстырин расположены на одной улице. Проститься с Николаем собрались его родные, друзья и одноклассники. Соседка семьи Билыков — Ольга рассказывает, что оба парня росли на ее глазах. Обвинения в издевательствах отрицает.
«Это неправда, этот ребенок настолько — он ангел был, он в храмы ходил, все лето работал. И как он мог кого-то буллить, если этот ребенок только перешел в лицей, он даже не знал того мальчика. О чем говорят люди, о каких-то педофилах, еще что-то — этого быть не может», — говорит Ольга Билькова.
О подозреваемом женщина отзывается негативно. Говорит, он был замкнутым и ни с кем не общался, был отшельником.
«Я думаю, что просто учитель сам по себе неадекватный. От относился ко всем детям с агрессией, бил, обзывал, даже младшие детки его просто боялись. Он вел себя агрессивно, за каждое слово ставил в угол, ругался», — добавляет женщина.
Ранее сообщалось о том, что винницкий учитель, подозреваемый в убийстве двух учеников, рассказал, жалеет ли о содеянном.
