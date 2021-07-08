Убийство у отделения полиции в Стрыю: мужчине попали из дробовика в спину

Добивали выстрелом в живот.

Дерзкое убийство в Львовской области — в Стрые ночью неизвестный расстрелял 41-летнего мужчины. Жертву нашли прохожие и вызвали полицию. Сейчас правоохранители разыскивают убийцу.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На месте убийства лампадки и цветы, на асфальте до сих пор следы крови. Произошло все около полуночи на перекрестке неподалеку отделения полиции. Люди, живущие рядом, говорят, звуков драки не слышали, только выстрелы.

В полицию позвонили прохожие, которые увидели мужчину, который лежал в луже крови. «На теле мужчины обнаружено два огнестрельных ранения, в участках груди и живота. По факту умышленного убийства продолжается досудебное расследование», — сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Из собственных источников ТСН стало известно, что нападающий стрелял из дробовика. Сначала в спину, потом когда тот обернулся — в живот. «Понять, у кого были мотивы, кому он мог навредить, мне трудно», — заявляет брат убитого Василий.

Убитый — 40 летний Иван работал оператором на автомойке, холост, детей не имел. Кто и почему мог напасть на его брата — Василий даже не догадывается. «Активист Майдана был, занимался мелкой предпринимательской деятельностью, то создавал свое, вечно в идеях, вечно в движении, не отказывал никому, добрый человек», — уверяет мужчина.

Новости Украины: во Львовской области неизвестный расстрелял 41-летнего мужчину

Друзья и знакомые, которые сходятся на похороны Ивана, говорят, що мужчина был неконфликтный, врагов и долгов не имел. «Может банально с кем-то спутали, потому выстрел в спину был, даже не известно, видел, не видел стрелявшего. Он всегда жил для общества», — говорят родственники.

Сейчас в городе спецоперация по поиску убийцы. Правоохранители рассматривают различные версии, в том числе убийство из-за неприязненных отношений.

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