Убийство учеников на Виннитчине: в семье подозреваемого произошли изменения, а мать погибшего рассказала новую деталь

Подозреваемый в убийстве учеников бывший учитель английского языка Алексей Пономарев находится под стражей / © ТСН

Через полторы недели исполнится месяц, как в Шаргороде в Винницкой области произошло жуткое убийство двух старшеклассников — в нем подозревают 23-летнего учителя английского языка Алексея Пономарева.

В семье подозреваемого сделали очередное резонансное, но двусмысленное заявление касательно арестованного Алексея.

«С Алексеем еще не было возможности увидеться. Что касается его позиции, ничего не могу сказать, он честный, справедливый парень», — сообщил в комментарии для ТСН.ua муж матери Алексея Виктор.

Кроме того, он сообщил нам, что некоторые изменения произошли и в жизни младшего брата Алексея.

«Младшего сына мы перевели учиться в другую школу. Перевели сразу (после событий 10 сентября — Ред.)», — сообщил в комментарии для ТСН.ua муж матери Алексея Пономарева.

Как узнал ТСН.ua, в окружении Пономарева говорят, что сам подозреваемый сейчас находится в непростом состоянии и якобы нуждается в лечении.

Мать убитого ученика выясняет мотив

В свою очередь мать одного из убитых учеников Наталья Билык крайне эмоционально отреагировала на то, что в семье Пономарева последнего называют справедливым.

Женщина напоминает, что 23 сентября этого года стартовал судебный процесс в другом деле, где обвиняемый — бывший учитель Пономарев, а потерпевший — ее теперь уже покойный сын Николай. В материалах дела речь идет о конфликте Николая Билыка и Алексея Пономарева, во время которого первый якобы получил от последнего легкие телесные повреждения во время пребывания в школьном укрытии.

«Если он, муж матери Пономарева, считает подозреваемого честным и справедливым, если они так честно и справедливо действовали, то я бы задала вопрос о том, почему он, муж матери, в тот же день вечером мне звонил и предлагал договориться. Потому что его сын действительно с моим сыном такое совершил. А я ответила: «О чем можно договариваться? Я своего ребенка не продаю!». Это был весь наш разговор».

Кроме того, Наталья Билык, ссылаясь на слова местных детей, говорит: «Дети рассказывают, что убийца в 23.00 был у меня во дворе. Летом спрашивал местных о том, есть ли в селе мой сын Николай и другой парень Владик (оба были убиты 10 сентября — Ред.). Я так поняла, что он их отслеживал. Так это честные люди? Возможно, это моя вина в том, что моего ребенка нет, что он (подозреваемый — Ред.) это сделал потому, что я подала заявление на него?»

Сквозь рыдания Наталья Билык говорит, что на суде Пономареву планирует задать один ключевой вопрос: «За что забирать жизни двух таких детей? За что?»

Убийство учеников: что известно

10 сентября утром в городе Шаргород Винницкой области на одной из улиц были убиты два ученика-старшеклассника. Один из них учился в 10 классе, другой — в 11-м одного из местных лицеев. По данным Винницкой областной прокуратуры, нападение на них совершил их 23-летний бывший учитель английского языка.

По данным открытых источников, в течение 40 секунд подросткам были нанесены несколько ножевых ранений в область шеи — юноши скончались на месте происшествия. Нападавший, по данным правоохранителей, с места происшествия скрылся, но впоследствии, в тот же день его задержали в нескольких километрах от места убийства.

Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение.

Нож, которым были убиты старшеклассники. Фото: Национальная полиция Украины

О возможных мотивах убийства правоохранители пока кратко отвечают, что, возможно, имел место конфликт учителя с учениками. Мать учителя намекала, что младший брат Пономарева стал жертвой буллинга со стороны группы учеников, после чего полиция начала проверять изложенные факты. В семьях погибших категорически отрицают, что их сыновья причастны к травле.

