Убийство украинца в Чехии: мать парня собирает деньги, чтобы вернуть тело сына домой

Полиция выясняет детали гибели молодого человека.

Елена Ватаман из Закарпатья собирает деньги, чтобы вернуть в Украину тело убитого в Чехии сына.

Об этом рассказали 11 декабря в ТСН.19:30.

Погибший — 21-летний Валентин Игнатюк, который в июле отправился на заработки в чешский городок Рокицаны. Впрочем, через несколько дней после приезда бесследно исчез. Чешская полиция нашла его тело только в октябре: лесополоса со следами избиения и удушения. Там же находились документы и телефон.

Кто погубил парня, чешская полиция пока не выяснила, расследование продолжается.

Женщина из Закарпатья собирает деньги, чтобы вернуть в Украину тело убитого в Чехии сына

Тем временем вернуть тело на родину, по данным агентств, предоставляющих такие услуги, будет стоить около двух тысяч евро. У матери парня этих денег нет. Может государство помочь семье, ТСН пытается выяснить в Министерстве иностранных дел и посольстве Украины в Чехии. Впрочем, связаться с дипломатами не удалось.

Как сообщалось, на юге Польши, в городе Тарнув, во время семейной ссоры семилетний мальчик (гражданин Украины) получил смертельное ранение. В семейной ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина – граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок.

Читайте также: