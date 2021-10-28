Убийство украинки Гатчинс: со съемочной площадки изъято более 600 предметов, никаких обвинений не предъявлено

На съемочной площадке работало около 90 человек.

Полиция не исключает, что звездного актера, лауэрата "Эмми" и "Золотого глобуса" Алека Болдуина обвинят в непреднамеренном убийстве украинского оператора Галины Гатчинз. Отвечая на вопрос репортера на пресс-конференции в Санта-Фе, правоохранители подчеркнули: озвучивать обвинения рано, следствие продолжается, но не исключили ни одного имени из списка возможных виновников трагедии.

О других деталях, раскрытых полицией — 28 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Боевое оружие на съемочных площадках – не редкость. Но обычно за ним следят иначе. Прокуратура еще не предъявила никаких обвинений.

Но есть три человека, без которых выстрел не прозвучал бы. Звездный актер Алек Болдуин, доверившийся словам ассистента режиссера и не проверивший оружие собственноручно. А ведь на проектах с большим бюджетом за безопасностью на площадке следят лучше. Дэйв Холз — ассистент режиссера, давший Болдуину пистолет и сказавший: "оружие безопасное". Копам он сказал: видел всего три дырки в барабане. Просто поверил на слово оружейнице 24-летней Ханне Гутьерес Рид, которая и должна была следить за револьверами. Ее отец учил финтам с пистолетами Брэда Питта и Рассела Кроу, дочь попробовала себя в модельном бизнесе, но разочаровалась. Говорят, сейчас ее выселяют из недорогого домика в Колорадо.

"На съемочной площадке работало примерно 90 человек. Со всеми мы должны поговорить, это важно. Ходит много слухов, от которых нужно отделить реальные факты, в этом и есть наша работа", — говорит шериф округа Эден Мендоза.

"Мы сейчас не исключаем ничего. О возможных обвинениях я не буду комментировать, ни о том, против кого мы можем их выдвинуть. Следствие еще продолжается", — отмечает окружной прокурор Мэри Кермек-Элтвайс.

Со съемочной площадки полиция изъяла более шестисот предметов – среди них камеры, оружие и патроны. Достоверно известно, что во время рокового выстрела никто не снимал. Ведь работала на площадке только одна камера. Потому что буквально за несколько часов до съемок сразу несколько человек отказались работать и ушли, сетуя на плохие условия труда. Длинный рабочий день, опасно длинный путь со съемочной площадки в гостиницу. Некоторых в тот же день успели заменить другими.

Убийство Галины Гатчинс: имя Алека Болдуина не исключили из списка возможных виновников трагедии

"Люди очень разозлились, узнав, что отказавшихся работать быстро заменили теми, кто не входил в профсоюз. На безопасность рабочих всем было плевать", — рассказывает правозащитник Константин Энтони.

Оружейница Ханна Гутьерес утверждает: револьвер она проверила. Патроны в него попали после того, как она его осмотрела. Как, когда, и почему перед тем, как дать оружие в руки актеру, его не осмотрели дополнительно — полиция как раз выясняет. Но главный виновник трагедии на площадке один: попытка сэкономить на жизненно важных процедурах. Из-за того, что в револьвере не заметили заглушку, в 1993 году во время съемок ленты "Ворон" погиб исполнитель главной роли, сын Брюса Ли – Брэндон, она попала ему в живот и застряла в позвоночнике, даже если бы актера и смогли спасти – он бы на всю жизнь остался парализованным. Через некоторое время ленту досняли уже с другим актером — и она имела безумный кассовый успех, а еще — заставила весь Голливуд более тщательно следить за оружием на площадках. Сейчас бывшая невеста Брэндона Ли призвала кинопроизводителей навсегда отказаться от настоящего оружия во время съемок.

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