Убийство в киевском парке "Киото": полицейские задержали подозреваемого

3 июня этого года в полицию Киева поступил вызов, что в парке "Киото" в Деснянском районе Киева прохожие обнаружили мертвым мужчину с травмой головы. Для раскрытия преступления на место немедленно прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники управления уголовного розыска столичного главка.

Об этом сообщили сайту ТСН.ua в отделе коммуникации полиции Киева.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий полицейские быстро установили злоумышленника и обстоятельства происшествия. В тот день неизвестный решил ограбить потерпевшего, ударил его металлической палкой, после чего отобрал сумку и скрылся.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Оперативники установили мужчину, причастного к смерти 48-летнего местного жителя. Им оказался ранее судимый за убийство уроженец Винницкой области, 1991 года рождения.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские готовят ему сообщение о подозрении.

Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее в селе Калиново в Киевской области 36-летний мужчина бросил в гостей гранату. На месте трагедии погиб 27-летний парень, многие получили травмы.

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