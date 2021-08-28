На Буковине нашли мертвым 24-летнего пограничника: родные говорят - мужчину убили, новые детали дела

Родные пограничника не верят в то, что парень мог покончить с собой. Сомнений добавляют и некоторые детали, которые всплыли уже после смерти военного.

В Черновицкой области во время несения службы погиб 24-летний пограничник Сергей Чипак. Его тело с огнестрельным ранением нашли сослуживцы утром 19 августа. Семья военного считает, что его преднамеренно убили. По словам родной сестры погибшего, это уже не первый трагический случай в пограничном отряде. В то же время официальная причина происшествия пока неизвестна. Между тем в воинской части по факту смерти Сергея проводятся проверки.

ТСН.ua связался с родственниками пограничника, военными и правоохранителями. Нам они рассказали о последних часах жизни Сергея Чипака и обстоятельствах его гибели.

Дождь, туман, забор и выстрел

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Черновицкая область. Поселок Селятин. 24-летний пограничник Сергей Чипак около 03:00 заступил в наряд. В эту ночь ему поручили охранять участок, на котором с одной стороны идет лес, с другой — поле и жилые дома. Около 03:30 раздался выстрел. Через пять минут — еще один. Впоследствии выяснилось, что стреляли со стороны поста Сергея Чипака.

“Нам объяснили, что на границе стояли несколько пограничников. Между ними было около 800 метров. Там темно, ничего не видно, поэтому они ходят с фонарями. Парень, который стоял ближе всех, услышал первый выстрел и якобы дал о нем знать своему старшему. Они сделали перекличку, тогда Сережа три раза не выходил на связь. Ответ старшего был такой: “Я подумал, что нет связи, потому что шел дождь и был туман”, — рассказала ТСН.ua сестра пограничника Анастасия Чипак.

Спустя время сослуживцы отправились на пост пограничника, где нашли его тело с огнестрельным ранением головы. По словам сестры погибшего, семью о гибели парня оповестили только около 11 часов дня. После чего родные отправились в часть.

“О том, что выстрелов было несколько, нам сразу сказали в части. Но потом там же начали говорить, что был один вход и один выход (речь идет о сквозном ранении, — ред.). При этом выводов экспертизы мы не видели — нам ее не показывают. Нас повели на место происшествия, показали участок, где нашли Сергея. Когда мы задавали вопросы, а их у нас очень много, ответы на них нам не давали. Луж крови было две: в метре друг от друга. В одной лежала его шапочка, во второй сам Сережа. Его нашли лицом вниз, ноги были накрест. Понятно, что его переворачивали”, — добавила Анастасия Чипак.

По ее словам, были ли на теле парня следы насильственной смерти, неизвестно. Однако на руках у него заметили ссадины и синяки.

“Следователь нам сообщил, что следов побоев не было. То есть якобы борьбы быть не могло. В морге опознания тоже не было. Когда привезли Сережу домой, мы обратили внимание, что у него на левой руке, на кисти, есть свежая царапина и синяк, как будто его схватили”, — подчеркнула девушка.

Сергей, по словам его семьи, неконфликтный человек. На службу пограничник заступил всего два месяца назад. Родные его характеризует как уравновешенного, отзывчивого человека, который старался жить по справедливости.

“О каких-то конфликтах Сергей не говорил. Он рассказывал, что на это просто не было времени. Этот же вопрос я задавала следователю, который ведет внутреннее расследование. Он сказал, что конфликтов у Сережи не было. Нам давали возможность пообщаться с ребятами, которые были с ним тогда на посту. Но, как нам сказали, из четырех человек в части находилось только двое его сослуживцев. Дежурного наряда уже на тот момент не было. С другими двумя мы даже не стали общаться, потому что очевидно, что им промыли мозги”, — отметила сестра погибшего пограничника.

Уже не первый случай

По словам Анастасии Чипак, в части, в которой служил Сергей, и ранее происходили подобные инциденты. 18 апреля там якобы нашли застреленным солдата-контрактника.

“Родителям мальчика сообщили, что его нашли мертвым. Но их никто не пускал в часть, никаких конкретных комментариев по инциденту не давали. Записали это как “самоубийство из-за неразделенной любви”. Сейчас этим занимаются в военной прокуратуре. Об этом мне рассказали сами родственники пограничника”, — акцентировала Анастасия Чипак.

Так же, с ее слов, Сергей неоднократно становился свидетелем контрабанды. Об этом он иногда рассказывал родным. При этом особо распространяться по этому поводу пограничник не хотел.

“Он у нас был борец за справедливость. В передряги старался не ввязываться. Когда он рассказывал о контрабанде, которая там происходит, говорил, что лезть туда не хочет. Военный психолог сказал, что он был позитивно настроен на армию”, — добавила девушка.

Позиция правоохранителей

Помощник председателя Госпогранслужбы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко ТСН.ua сообщил, что по факту смерти Сергея Чипака проводятся проверки.

“Тело военнослужащего Черновицкого пограничного отряда нашли утром 19 августа без признаков жизни с огнестрельным ранением. Об этом факте сразу сообщили подразделениям Национальной полиции, СБУ, ГБР и органам прокуратуры. На месте работала следственно-оперативная группа. Что именно стало причиной смерти, будет установлено следователями. По данному факту проводится служебное расследование”, — заявил Андрей Демченко.

ТСН.ua

В Национальной полиции Черновицкой области из-за смерти Сергея Чипак открыли уголовное производство.

“Продолжается досудебное расследование. О причине смерти сейчас сказать не можем. Открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины. С какой именно пометкой расследуют инцидент (убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, — ред.) сейчас неизвестно”, — рассказали нам в пресс-службе Нацполиции области.

Собственно, в самой части инцидент тоже не комментируют. Там ссылаются на следственные действия, которые проводят правоохранители. Также не могут опровергнуть или подтвердить факт о смерти контрактника.

Сергей очень любил животных

“Сергей учился на ветеринара. Он очень любил животных. У него была уйма планов на жизнь. Мы уже представляли, как мы его будем встречать, когда он приедет. Последнее время часто писал нам, что очень нас любит и скучает. Он действительно человек с большой буквы”, — заключила Анастасия Чипак.

Напомним, что в Покрове Днепропетровской области, где нашли мертвым 8-летнего Ибрагима Оглы, продолжают всплывать подробности жуткого происшествия.

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