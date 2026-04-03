Убийство военного ТЦК во Львове: новые подробности и изменится ли мобилизация в Украине

По подозрению в убийстве работника ТЦК Олега Авдеева суд арестовал львовского таможенника Андрея Труша / © ТСН

Реклама

Стали известны новые подробности убийства 52-летнего военного ТЦК во Львове Олега Авдеева, которое произошло вчера и вызвало огромную волну реакций со стороны Министерства обороны Украины, уполномоченного по правам человека и тысяч украинцев.

Как рассказали ТСН.ua проинформированные источники в правоохранительных органах, дополнительно стало известно о том, что подозреваемый в нападении на представителя ТЦК таможенник незадолго до убийства приехал со своим братом в магазин, торгующий ритуальными товарами.

«По имеющейся информации, в их семье умер кто-то из близких, эти мужчины приехали приобрести товары для похорон. Подозреваемый таможенник визуально находился в подавленном состоянии из-за смерти близкого человека, а когда увидел, что у его брата на улице проверяют документы, то вмешался в процесс…», — рассказали нам в комментарии правоохранители. По их данным, конфликт возник после того, как брат таможенника Андрея Труша отказался предъявить военно-учетные документы представителям ТЦК возле бюро ритуальных услуг. По данным силовиков, после того, как началась потасовка, сотрудники ТЦК распылили перцовый баллончик.

Реклама

Кроме того, по данным источников ТСН.ua, Андрей Труш сообщил правоохранителям, что сожалеет и о том, что не имел намерений убивать представителя ТЦК.

В то же время и по официальной версии таможенник и его брат находились возле магазина ритуальных товаров.

«По данным следствия, 2 апреля 2026 во Львове на улице Патона работники ТЦК и СП вместе с полицейскими проверяли военно-учетные документы. У магазина ритуальных услуг они остановили мужчину. В этот момент его брат — находившийся в помещении работник таможни — вышел на улицу и вмешался в ситуацию. Между участниками возник словесный спор, переросший в потасовку. Во время конфликта работник таможни, пытаясь помешать задержанию брата, достал нож и нанес несколько ударов военнослужащему, в том числе в шею», — сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Задержан таможенник Андрей Труш. Фото: пресс-служба ДБР

Сегодня суд избрал для задержанного таможенника Андрея Труша меру пресечения — подозреваемого арестовали на 60 суток на время проведения досудебного расследования.

Реклама

На суде задержанный таможенник сообщил присутствующим, что работник ТЦК запшикал его газовым баллоном на месте происшествия, а он, таможенник, не собирался скрываться и сам сдался в отделение полиции. Он также сообщил суду, что в тот день пришел с родственниками, в том числе и со своим братом, оформлять документы, связанные с похоронами своей бабушки.

«Я помню, как работники ТЦК запшикали мое лицо баллоном», — сообщил Андрей Труш судье. «Я не от кого не скрывался, сам пришел в отделение. Хочу, чтобы ко мне применили более мягкую меру пресечения», — сообщил Андрей Труш, обращаясь к судье. И добавил, что в тот день плакал из-за смерти бабушки.

По данным адвоката Труша, у ее подзащитного есть бронирование от мобилизации.

Убийство работника ТЦК: в Минобороны заговорили об изменениях системы

На убийство работника ТЦК отреагировали как граждане, выразившие разные по содержанию мнения, так и ведомства. Например, в Министерстве обороны Украины после этого случая среди прочего заявили и о следующем: «Система нуждается в изменениях, они будут в ближайшее время. Но ни одна проблема системы не может быть оправданием убийства военного в тылу».

Реклама

Погибший Олег Авдеев. Фото: страница отделения НОК Украины во Львовской области

Один из комментаторов, оставивший комментарий под новостями об этом убийстве, написал так: «Беда большая. Украинцы начали убивать украинцев».

В свою очередь, ряд экспертов согласны с позицией Министерства обороны о том, что изменения в системе нужны.

Мобилизация в Украине: как предлагает ее изменить офицер и психолог

«Для того чтобы не было такого (трагических случаев — Ред.), граждане должны мобилизоваться и подписывать контракт самостоятельно. У нас есть жесткий некомплект в ВСУ. Но мне не нравится то, что мобилизация возложена не на местные органы самоуправления, а на Сухопутные войска. Государство просто «отморозилось» от этого процесса», — говорит в комментарии для ТСН.ua военный психолог, офицер 67-й ОМБР Андрей Козинчук.

И продолжает: «Мы не слышим от высших руководителей государства таких слов: «Граждане, у нас есть беда, нам нужна ваша помощь». Этого нет. Мне тоже не нравится то, когда ТЦК также нарушают закон, когда они применяют силу. Мне кажется, что это не является хорошей мотивацией. Почему граждане не хотят идти? Из-за страха. В их головах есть то, что их якобы с одними патронами отправят штурмовать посадку. В их головах есть то, что они либо погибнут, либо попадут в плен. Но на самом деле пехотой мы сражаемся все реже. Больше — с помощью роботизированных комплексов БПЛА. Основной фактор поражения — это дистанционные системы, а не живая сила».

Реклама

Резюмируя, он отмечает: «Сейчас есть одно зло — это Российская Федерация. Если мы его не остановим, то будет гораздо хуже. При всем положении, которое есть на фронте, мы можем сказать: украинское государство существует. Но у нас до сих пор есть угроза того, что государство может исчезнуть. Об этом нужно никогда не забывать».

По мнению Козинчука, процесс, алгоритм мобилизации нужно менять.

«Нам нужно вводить сроки службы. Во-вторых: наличие ротационной системы. К примеру, чтобы бригада находилась на линии разграничения не более 11 месяцев с возможностью внутренней ротации. В-третьих: нам необходима система поощрений. Не может военнослужащий в тылу получать 20 тыс. грн, в то время, когда кассир или охранник получают больше. Не обесцениваю этих профессий, но… Гражданин должен идти на контракт не из страха, а будучи заинтересованным. Мы не продали гражданину Украины то, как круто быть военным. Тот алгоритм, который есть сейчас — он советский. Пришла повестка, взял тапочки и зубную щетку и пошел в военкомат», — констатирует Козинчук.

И добавляет: «Если мы изменим алгоритм оповещения, то, конечно, все это (трагические случаи — Ред) остановится. Мне кажется, что мы не все сделали для поощрения граждан. Если проговорить, что военная служба — это не только почетно, но и выгодно, интересно и очень классно влияет на сознание мужчины, то все изменится. Мне кажется, что не хватает обучения военнослужащим ТЦК. Есть случаи, когда на агрессию они реагируют очень враждебно. Это не совсем профессионально».

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что подозреваемый таможенник впервые прокомментировал нападение. Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения 34-летнему Андрею Трушу. Он подозревается в смертельном нападении с ножом на военного ТЦК Олега Авдеева.

