Убийство военного ТЦК во Львове: подозреваемый таможенник впервые прокомментировал нападение

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве военного / © ТСН

Во Львове суд на 60 суток без возможности внесения залога задержал подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

Подозреваемого отправили за решетку

Два месяца под стражей без права внесения залога. Такое решение принял Лычаковский районный суд Львова в отношении 34-летнего Андрея Труша. Мужчину подозревают в дерзком убийстве работника ТЦК во время проверки документов.

Во время заседания подозреваемый прятался от камер и заявлял, что «плохо помнит» момент нападения.

Почему подозреваемый напал на военного

По данным прокуратуры, конфликт возник, когда работники ТЦК пытались проверить документы у младшего брата подозреваемого. Тот начал убегать, а военный бросился догонять беглеца. В этот момент вмешался старший брат — Андрей Труш.

Следствие утверждает: Труш выхватил нож из сумки и несколько раз ударил им военного в грудь и шею. Повреждение сонной артерии оказалось критическим — пострадавший умер. После нападения братья сели в машину и скрылись.

Позиция подозреваемого

Сам Андрей Труш в суде озвучил свою версию событий. Он настаивает, что в тот день они с братом были в стрессовом состоянии из-за смерти родственницы и восприняли действия людей в форме как нападение.

Андрей Труш, подозреваемый: «Я слышу крик, меня хватают за куртку, тянут, я разворачиваюсь, смотрю какие-то неизвестные люди в форме начинают меня и его по куртке и начинают наносить физический вред. Работник ТЦК начал баллоном зашивать, это ваша честь, что я помню. Отрывками помню, как я бегу, кричу где брат, потом мы едем в машине, и я уже дома».

Защита просила для Труша круглосуточный домашний арест, аргументируя это тем, что он сам явился в полицию, а также его эмоциональным состоянием.

Эмилия Гут, адвокат подозреваемого: «У него сегодня похоронили бабушку, которая была ему как мама, он не в состоянии. Если честно, он сейчас плачет».

Позиция прокуратуры и риски

Прокурор Игорь Ступник категорически возражал против мягкой меры пресечения, подчеркивая тяжесть преступления и риск побега.

Игорь Ступник, прокурор: «Есть все основания полагать, что он может покинуть место постоянного проживания и выехать с территории Украины, влиять на свидетелей в уголовном производстве, а также уничтожить или исказить любые вещи или документы».

Что известно о погибшем военном

Убитым оказался 52-летний Олег Авдеев. В ТЦК он работал всего полгода, перейдя туда из пограничной службы. До войны Олег был профессиональным спортсменом-санкарем. Он представлял Украину на двух Зимних Олимпийских играх — в 1998 и 2002 годах.

Суд поддержал сторону обвинения. Следующие два месяца подозреваемый проведет в СИЗО, пока будет продолжаться расследование.

