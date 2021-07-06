Убийство возле полицейского участка: в Львовской области в центре города расстреляли мужчину

Убийство возле полицейского участка: в Львовской области в центре города расстреляли мужчину

В полиции ищут причастных к убийству.

В Стрые Львовской области в понедельник, 5 июля, нашли мертвым 41-летнего мужчину. В полиции по данному факту открыли производство.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

"Обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Сейчас устанавливаем все обстоятельства и причастных к преступлению. Открыто уголовное производство по статье" умышленное убийство ", — сообщила нам Светлана Добровольская.

По данным издания zaxid.net, 41-летнего мужчину расстреляли в центре Стрыя возле полицейского участка. У мужчины стреляли в упор в спину и убили двумя выстрелами.

О мотивах преступления пока ничего не известно. Убитый не был женат и не имел детей, ранее он занимался мелкой торговлей.

Напомним, в Харькове будут судить мужчину, который устроил кровавые разборки.

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