Убийству мужчины в ресторане Запорожье предшествовала массовая драка

Еще одного раненого мужчину состояние стабилизировали.

Мужчину, который устроил стрельбу в ресторане, разыскивают в Запорожье. Конфликт произошел между двумя компаниями молодых людей на летней террасе. Сначала была масштабная драка, в которой приняли участие около десятка посетителей, а затем несколько человек получили оружие.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Очевидцы говорят, выстрелы раздавались с обеих сторон. Ранения получили двое, стрелок скрылся. Правоохранители уже установили его личность, сейчас 26-летнего молодого человека на черном «Лексусе» разыскивают.

30-летний мужчина, получивший ранения в грудную клетку, умер еще до приезда скорой.

Его товарища с тяжелым ранением брюшной полости был доставлен в реанимацию. «Поступил он в критическом состоянии, доставлен скорой помощью, сразу был перемещен в операционную. Оказана помощь в достаточном объеме, сейчас он уже экстубированый, сам дышит, сам поддерживает жизненные функции, пока находится в отделении реанимации, но состояние уже стабилизировалось», — сообщил врач Центра экстренной медицинской помощи г. Запорожья Олег Великий.

Новости Украины: в Запорожье разыскивают мужчину, который устроил стрельбу в ресторане

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