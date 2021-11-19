Уборные с отличиями: в Киеве провели конкурс на самые лучшие туалеты Украины

Одна из лучших в Украине – бесплатный туалет Киевского зоопарка.

Лучшие туалеты Украины – в столице провели конкурс на самые образцовые общественные туалеты. Звание это присваивали за чистоту, доступность, заботу о посетителях, творческий дизайн и даже запах. Какие они, нужники с отличиями, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 18 ноября.

Один из лучших в Украине — с этим званием бесплатный туалет Киевского зоопарка живет уже год.

Для каждого здесь отдельные кабинки с туалетной бумагой. Есть теплая вода, мыло, сенсорные датчики, сушилка, женщинам – биде, мужчинам – писсуары, а детям – низшие умывальники. И здесь, и в женском – есть по комнате для людей с инвалидностью. Постоянно работает система вентиляции, подогрев и даже музыка.

А это уже другой туалет — в подвале, пожалуй, самого человечного места столицы на вокзале. Грязно. Ни бумаги, ни мыла. В рукомойниках – моют голову, стирают вещи, а рядом – на полу их сразу и сушат. Для желающих лучших условий – сверху есть еще один уже платный клозет. Здесь бумагу отрывать у входа. Все устаревшее, в плесени и ржавчине.

А вот совсем новые — именно во время туалетной ревизии устанавливают на Крещатике. Это именно тот автоматический нужник, в котором лет четыре назад на открытии застрял мэр Кличко. С тех пор в центре их появилось с десяток. По-прежнему – немного тесноватые. Впрочем – чистоплотные.

Какой он – идеальный общественный нужник? Так, чтобы и удобно – и практично. И вот – революция – именно такой музей туалета получил в подарок от профессора из Германии. Он универсален для женщин, для мужчин для детей и писсуаров, и одновременно подходит для восточной культуры, где популярны напольные туалеты, и под западную – где люди пользуются унитазами как на стульчике.

Похвастаться таким ни один из полусотни претендентов на звание лучшего общественного туалета пока не смог. Впрочем – они и уже, определенные организаторы, мотивируют улучшать условия у аутсайдеров.

Напомним, что ранее мы сообщали, что на космической капсуле компании Илона Маска сломался туалет.

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