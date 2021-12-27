Убрать, приготовить, украсить жилье и себя: какие цены на услуги, которые сохранят праздничное настроение на Новый год

Убрать, приготовить, украсить жилье и себя: какие цены на услуги, которые сохранят праздничное настроение на Новый год

Для этого достаточно набрать несколько номеров: декор, ресторан, салон красоты, клининг.

Магическая новогодняя ночь приближается и у хозяек все больше дел, потому что нужно все убрать, приготовить еще и себя привести в порядок. Помочь могут и другие члены семьи, но спасти от этой предпраздничной лихорадки по силам командам помощников: тем, кто наведет порядок в квартире, тем, кто украсит дом, и даже привезет вкусности на праздничный стол, чтобы у женщины осталось время на себя.

О том, как сделать, чтобы рутина не отобрала магию Рождества и Нового года и сколько стоит хорошее настроение – говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

УБОРКА

Для того, чтобы навести порядок в доме, можно обратиться в клининговую компанию. Согласно стандартному прайсу, специалисты пропылесосят все покрытия, протрут шкафы, уберут кухню, санузел и ванную. Такая услуга будет стоить около 4 тысяч гривен.

Если нужно смахнуть пыль еще и внутри шкафа, придется доплатить. Дополнительно можно заказать химчистку мебели, мытье окон и посуды.

Следует отметить, что в среднем на клининг двухкомнатной квартиры профессионалам нужно примерно шесть часов.

ДЕКОР

Учитывая, насколько ярким будет украшение и количество помещений, стоимость праздничного декора квартиры или дома стартует от тысячи гривен, но может быть и больше 10.

Сейчас в тренде все природное, минималистическое. Чтобы в этом году жилье было модным, во время декорирования следует отдать предпочтение черному, белому, серебристому, обязательно голубому, молочному и бежевому цветам.

Чтобы сэкономить время, можно прислать декораторам фото своего помещения. Специалисты предложат подборку возможных вариантов и по почте пришлют украшения для дома.

Или же команда спасения новогоднего настроения выезжает лично. Тогда украшение дома с использованием вещей хозяев и добавлением трендовых деталей будет стоить 2-3 тысячи гривен.

Если это дороговато, можно создать праздничную атмосферу своими силами, недорого и быстро, использовав простые веточки елки, фрукты, палочки корицы, сухофрукты.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ

Лайфхак, как накормить семью на праздники и сделать это за 15 минут – заказать новогоднюю корзину. Заказы сейчас предлагают много ресторанов, потому что их хорошо для этого простимулировал эпидемический режим.

Так, запеченная с апельсинами и яблоками праздничная утка обойдется в 799 гривен, а вот корзина, в которой по пол килограмма "Оливье" с курицей, сельди под "шубой", буженины, "Наполеона", баночка паштета, апельсиновые чипсы и бутылка игристого – обойдется в 1399 гривен.

КРАСОТА

В предпраздничной суете стоит подумать и о себе и заранее записаться на мейкап, потому что салоны переполнены.

По словам мастеров, всегда must have - красные губы, стрелка, красивая сияющая кожа и легкая завивка волос. За праздничную красоту придется выложить 650 гривен.

Также следует подумать и о платье. Здесь тоже есть помощники – аренда одежды. По словам стилистки Виктории Лукавской, в этом году большой спрос, как всегда, на паетки, блестки.

Следует отметить, что аренда одежды лучше, чем покупка и для кошелька, и для переполненного вещами шкафа, и для экологии.

Средняя цена на аренду платьев – 1500 гривен, но можно найти и за 800-900 гривен. Сюда входят три дня аренды, химчистка и небольшой ремонт.

Одежда в аренду еще и очень экономит время, потому что примерка со стилистом занимает всего час.

Так что новогодняя атмосфера чужими руками обойдется в среднем почти в 10 тысяч гривен, но сэкономит четыре с половиной рабочих дня. Так что если полный сервис — это дорого, кое-что точно можно переложить на чужие плечи, потому что это хороший подарок к празднику для каждой украинской хозяйки.

Детальнее смотрите на видео в сюжете:

Как подготовиться к Новому году и сохранить праздничное настроение

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