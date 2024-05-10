Уцелела после попадания 5 дронов-камикадзе: воины ВСУ рассказали об уникальной военной технике

Немецкая БМП Marder спасла жизнь наших армейцев во время боев в окрестностях Авдеевки.

В 25 воздушно-десантной бригаде показали, какой машиной эвакуируют бойцов с линии фронта и штурмуют врага. В свое время передать Marder Украине Германия решила во время переговоров в рамках "Рамштайн". И уже год, как почти сотня Marder - на линии фронта

Об этом говорится в сюжете специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Marder - это машина способна проехать где угодно. Она сыграла важную роль в отражении штурмов под Авдеевкой. Командир экипажа показывает ТСН видео, которое снято дроном. Немецкая БМП на поле маневрирует между взрывами снарядов.

А еще эта машина способна эвакуировать раненых с поля боя. Обломки БМП прекрасно выдерживает. Прочная броня этой техники неоднократно спасала экипаж в самом пекле боев.

Как-то в нее одновременно попало аж 5 дронов-камикадзе. И машина уцелела и бойцы в ней. Воины говорят, когда понимаешь, что над головой такая надежная защита, это придает уверенности.

БМП Marder на фронте

"Выдерживает она FPV. Она не прожигает ее насквозь. Она задерживает", - говорит "Жук", военнослужащий 25 воздушно-десантной бригады.

Бойцы говорят - этой немецкой машиной овладели быстро. Но продолжают ею восхищаться, особенно когда понимают сколько выстрелов может выпустить пушка Marder.

"Здесь скорострельность 1000 выстрелов в минуту. Это очень много. Этими осколочно-фугасными. Прикиньте, 1000 выстрелов вам на квадратик прилетит. Шквальный огонь", - говорит "Сом", командир БМП.

В свое время поставка таких машин стала одной из побед переговоров в рамках "Рамштайн". Еще в прошлом году поступила почти сотня Marder. И в основном в десантно-штурмовые войска. Потому что их задача не только прикрыть в бою пехоту, но и доставить штурмовиков на позиции и эвакуировать раненых в бою.

БМП Marder

Такие машины стоят на вооружении германской армии. Но именно в войне с Россией наши воины доказали – мобильность БМП, ее вооружение, а особенно качественная броня – очень важны в боях, где враг не только атакует с земли, но и с неба.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 20:00 за 10 мая 2024 года | Новости Украины

Напомним, США передают мощную военную помощь Украине.

Читайте также: