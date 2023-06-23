Уцелели только люстры на втором этаже: херсонцы пытаются что-то спасти, пока на их улицах квакают лягушки

И все же значительная часть дворов до сих пор плавает, а это значит у волонтеров полно работы с откачкой воды.

Чуть больше двухсот домов остаются подтопленными на правобережье Херсона. Вода ежедневно постепенно спадает, сейчас ее уровень составляет 40 сантиметров. На тех наиболее пострадавших улицах Херсона на помощь местным приезжают спасатели, волонтеры и просто неравнодушные херсонцы. Все вместе пытаются сделать дома снова пригодными для жизни, говорится в ТСН.

Один за другим по улице ездят самосвалы, но до недавнего времени здесь можно было передвигаться только на лодке. На авто с каждого двора грузят груды испорченных вещей, которые люди уже успели вынести.

Глаза боятся, а руки делают – именно такое мнение возникает, говорят местные, когда впервые видишь масштаб беды. "Мы сами ходим, как у разбитого корыта, и не знаешь с чего начать, куда, вокруг грязь, даже положить некуда", — говорит местный житель Виктор.

Большое просушивание – это то, чем сейчас занимаются супруги Сараевы. Наводят порядок во дворе под необычный для этого места аккомпонемент от лягушек на улице. В каждой комнате дома — кутерьма: заваленная техника, разрушенная мебель, под ногами скользкий ил. Вода добралась даже на второй этаж. "Вот только "живое", что из имущества, у детей осталось — телевизор внука и люстра", — рассказывает хозяйка.

В некоторых дома владельцы уже успели рассуждать, как будут восстанавливать дома. Нр все же значительная часть дворов до сих пор плавает, поэтому из них нередко можно услышать звук, к которому мы привыкли еще во время блекаута – звуки работы двигателей, однако, это не генератор, а мотопомпа. "Очень много затопленных подвалов, угодий, поэтому много работы. Соседний двор я катал три дня. Работаю каждый день, потому что пока воду не откачаем, потом уже будет отдых, потом другая будет работа”, — говорит волонтер Саша.

Волонтеры, кто самостоятельно, кто в составе больших команд прибывает и прибывает в Херсон. Имеем общую беду, вместе ее и преодолеем. "Очень много заявок, у нас телефон красный, мы ставим их в очередь, понимаем, что всем не поможем, но мы планируем работать здесь почти два месяца", — добавляет волонтер Виталий.

И даже сейчас, во время ликвидации последствий своего теракта, оккупанты ежедневно обстреливают Херсон. Город в буквальном смысле уже прошел – огонь и воду. Каждый раз оправлялся, каждый раз — восстанавливался и ни разу — не сломался.

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