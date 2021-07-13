Участницу смертельного ДТП в Винницкой области госпитализировали: она на седьмом месяце беременности

После столкновения с "Жигулями" ее BMW отбросило на людей, которые ждали автобус на остановке.

В результате аварии, которая произошла в Тульчинском районе (Винницкая область), погибли две женщины, а третью с травмами доставили в медучреждение. В больнице также водительница автомобиля BMW, который вылетел с дороги на пешеходов, она находится на седьмом месяце беременности. Об этом 13 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

ДТП произошло вблизи села Ганнополь. По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ, за рулем которого был местный житель Виталий, выезжал из второстепенной дороги на автотрассу, по которой мчался белый BMW под управлением 25-летней предпринимательницы из соседней Кирнасовки. Затормозить не успел никто.

Удар от столкновения был такой, что белую легковушку отбросило на людей, которые ждали автобус на остановке. Две женщины погибли на месте. Третья — 62-летняя Анна чудом осталась жива.

"Сестра моей бабушки — сразу насмерть. И еще одна женщина, их подружка, которая приезжала в гости, тоже погибла. А бабушка жива осталась", — рассказала внучка пострадавшей Карина Григорян.

По словам заведующего реанимационным отделением Тульчинской больницы Владимира Хмильневського, у потерпевшей в аварии многочисленные переломы, но повреждений органов брюшной полости, которые могли вызвать кровопотерю, к счастью, не было.

Водительница, которая влетела в людей на остановке, не пострадала, однако ее тоже госпитализировали — в гинекологическое отделение, поскольку она находится на седьмом месяце беременности. "Она сейчас нуждается в присмотре, наблюдении. Конечно, у нее стресс, она нуждается в покое", — отметила врач родильного отделения Татьяна Мазур.

С травмами в больнице — также водитель ВАЗа. Следствие считает, что в аварии виноват именно он, потому что не оказал предпочтение в движении по главной дороге. Палата Виталия под стражей, поскольку ему объявили о подозрении. Допустила ли нарушение правил дорожного движения, превысив допустимую скорость, водитель BMW, в полиции все еще выясняют.

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В обоих водителей взяли образцы крови, чтобы определить, были ли они в трезвом состоянии. "Визуально ни он, ни она не были пьяны", — отметила пресс-секретарь полиции Винницкой области Анна Олейник.

Место, где произошла смертельная авария, очень опасно — здесь проложен новенький асфальт, на котором машины набирают разгон перед крутым подъемом. Рядом — второстепенная дорога, ведущая в село и автобусная остановка.

После жуткого ДТП здесь ничего не изменилось — люди так же сидят на опасной остановке, а машины набирают разгон, как на взлетной полосе.

Новости Украины: две женщины погибли в аварии в Винницкой области

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