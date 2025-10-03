Участница ужасного ДТП Зайцева пыталась выйти из тюрьмы: что известно

Харьковчанка Елена Зайцева судом была признана виновной в совершении ДТП, в результате которого умерли 6 человек / © ТСН

Реклама

Участница одного из самых громких ДТП последнего десятилетия, харьковчанка Елена Зайцева, которая была приговорена в феврале 2019 года к 10 годам заключения, пыталась выйти на свободу досрочно, но суд отказал ей в прошлом году. Кроме того, Зайцева, похоже, не теряет надежды попробовать еще раз.

Как выяснил ТСН.ua, сейчас осужденная, по данным нескольких источников, в том числе и официальных, отбывает наказание уже не в Покровском исправительном центре №79 Днепропетровской области, а в колонии Сумской области.

Пыталась выйти досрочно

«Поведение осужденной Зайцевой расценивается как неплохое, она работает и имеет поощрение. Некоторое время назад, как известно, она пыталась освободиться досрочно, но суд в этом ей отказал. Среди работников колонии есть мнение, что так произошло из-за того, что судьи, возможно, не захотели спешить в таком громком деле», — рассказали нам источники. Работники тюремной сферы не исключают, что хорошее поведение может быть обусловлено желанием доказать в суде, что есть основания для досрочного освобождения.

Реклама

Как оказалось, на официальном государственном портале «Судебная власть Украины» содержится информация о том, что весной прошлого года Днепровский апелляционный суд действительно рассматривал жалобу адвоката Зайцевой, но отказал последней в условно-досрочном освобождении.

Кроме того, в определении суда, среди прочего, содержится следующая информация: «На профилактическом учете состояла с 16.09.2019 по 31.08.2020, как лицо склонное к членовредительству».

Также в постановлении от 2024 года отмечено: «Осужденная поддерживает социально-полезную связь с родными и близкими путем телефонных разговоров, видеосвязи и свиданий. Берет ответственность за совершенные действия. Не осознает последствия совершенного правонарушения для потерпевших сторон. К противоправному поведению осужденная относится отрицательно. Утверждает, что имеет желание участвовать в программах/мероприятиях, но по поведению лица или других источников информации понятно, что это не соответствует действительности, или, посещая мероприятия программы, лицо не принимает активное участие в деятельности группы/посещает несистемно».

Резюмируя, коллегия судей тогда, в 2024 году, отметила: «Итак, на данном этапе, учитывая приведенное, коллегия судей считает неэффективным и нецелесообразным применение к осужденной условно-досрочного освобождения».

Реклама

ТСН.ua разыскал адвоката, представлявшую интересы Зайцевой. Мы спросили ее о том, настроена ли Елена Зайцева еще раз просить суд освободить ее досрочно. В свою очередь, адвокат, ссылаясь на адвокатскую тайну, воздержалась от ответа.

Платит матери погибшего 995 гривен

В то же время мать мужчины, который среди прочих погиб в том ДТП, Светлана Виниченко, в комментарии для ТСН.ua сообщила, что в прошлые годы получала от Зайцевой мизерные суммы в рамках огромной денежной компенсации, которую присудил суд. В прошлые годы эти, унизительные, по ее мнению, суммы колебались от 30-40 гривен до 111 гривен.

«В последнее время суммы перестали быть дробными. В июле пришло 995 гривен. Это, возможно, выплата за полгода. До этого была такая же сумма в январе. Чтобы не платить по 30-40 гривен, платит столько», — говорит Светлана.

И продолжает: «Эти суммы — хуже издевательства. Была ситуация, когда в приложение пришло уведомление о поступлении денег. Мне стало плохо от этого, меня даже отпустили. Эти суммы унизительны».

Реклама

Резюмируя, Светлана Виниченко выразила такое собственное мнение: «Я не верю, что у Зайцевой есть раскаяние».

В колонии видели рыбок

Как выяснилось, в конце прошлого года колонию с рабочим визитом посещали работники Регионального представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

«Учреждение является исправительным заведением минимального уровня безопасности с облегченными условиями для содержания лиц женского пола, на базе которого создан и функционирует участок для содержания осужденных к ограничению свободы. В день посещения в колонии находились 75 осужденных, из которых 56 женщин — приговорены к ограничению свободы, а остальные — к лишению свободы», — отчитывались представители Уполномоченного ВР по правам человека.

Столовая колонии. Фото: ombudsman.gov.ua

По их данным, на территории исправительной колонии расположены жилая и производственная зоны.

Реклама

Магазин колонии. Фото: ombudsman.gov.ua

«Осужденные проживают в трехэтажном здании жилого корпуса. Обеспечено раздельное содержание осужденных к различным видам уголовного наказания. Жилые комнаты рассчитаны на проживание от 4 до 10 человек. В комнатах есть кровати с высокими перегородками, обеспечивающими приватность. В жилых помещениях есть санитарно-гигиенические комнаты с душевыми кабинами и санузлами, комнаты для хранения вещей, отдельная комната для хранения обуви, комната для приготовления и приема пищи. В каждом отделении обустроено помещение общего пользования, где есть телевизоры для осужденных и даже аквариум с рыбками», — говорится в отчете на официальном сайте Уполномоченного.

Душевая колонии. Фото: ombudsman.gov.ua

Возможно, попросит освободить еще раз

В свою очередь бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины, а ныне заместитель председателя комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты прав человека Сергей Старенький, не исключил, что Зайцева, осужденная за такое преступление, может обратиться в суд с просьбой освободить ее досрочно в следующем году.

ДТП с участием Елены Зайцевой: что известно

Авария произошла почти 7 лет назад — вечером 18 октября 2017 на оживленном перекрестке в самом центре Харькова. Автомобиль Lexus RX 350, за рулем которого была 20-летняя студентка Елена Зайцева, на большой скорости врезался в Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова. От удара Lexus несколько раз перевернулся и вылетел прямо в толпу стоявших на тротуаре пешеходов.

Елена Зайцева в суде. Фото: ТСН.

В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, еще шестеро попали в больницу. Через неделю, не приходя в сознание, в больнице скончалась шестая жертва — 20-летняя девушка. Одна из пострадавших — Жанна Власенко, находившаяся на 20 неделе беременности. Она несколько недель провела в медикаментозном сне, врачам удалось спасти жизнь и ему, и ребенку. Впоследствии суд вынес приговоры для Зайцевой и Дронова, приговорив их к 10 годам лишения свободы.

Реклама

Ранее сообщалось о том, что виновницу кровавого ДТП в Харькове Елену Зайцеву могут выпустить из колонии раньше.