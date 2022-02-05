Учатся, чтобы защитить родной город: в Одессе началось масштабное обучение гражданского населения

Курс тренировки для гражданского населения разрабатывали военные.

В Одессе началось масштабное обучение гражданского населения. Патриоты овладевают военной наукой, полевой медициной и готовятся воевать в городских условиях. На первую тренировку собралось более полутора сотен участников.

Как гражданские овладевают профессией военного, рассказали в сюжете ТСН.19:30 за 5 февраля.

Люди собираются утром на территории знакового для одесситов места: это 412 батарей, защищавших город во время Второй мировой войны. К учебе подготовились серьезно: в большинстве тактическая одежда, бронежилеты и оружие с патронами.

Перед занятием выстраиваются и сразу дают понять, почему здесь собрались. "Не паникуй. Готовься. Слава Украине! Героям Слава! Слава Нации! Смерть врагам! Украина — больше всего", — кричат все вместе.

Курс тренировки для гражданских разрабатывали военные, имеющие опыт ведения боевых действий. Его назвали базовым, потому что подготовка дает возможность новичкам понять что такое оружие, как с ним обращаться и как выжить. "Хочется дать людям, гражданским прежде всего, навыки тактической медицины. Главный вопрос – спасти себя, не поддаться панике и спасти свои семьи", – говорит представитель штаба Одессы Сергей Братчук.

В Одессе началась масштабная обучение гражданского населения | Новости Украины

К военной подготовке мужчин присоединились и несколько женщин. По их словам, в случае войны должны знать, как действовать и не паниковать.

Для тренировок выбрали степную местность, присущую Одесщине. Марш-бросок по грязи, а затем имитация атаки диверсионной группы на стратегический объект. Такая военная подготовка для гражданских — это возможность после окончания обучения присоединиться к Вооруженным силам Украины или территориальной обороне.

Именно поэтому маневрами внимательно наблюдают профессиональные военные. "Очень много людей есть, какие именно патриотически настроены, понимают, какая угроза существует. Очень многие обращаются, чтобы записаться к прохождению кадровой службы", — говорит командир Теробороны Одесщины Олег Березовский.

В первый день участники выучки изучили, как обращаться с оружием в разных ситуациях. В следующий раз говорят, что будут тренироваться оказывать помощь раненым. Такие занятия планируют проводить каждые выходные, когда люди свободны от работы и могут повысить свои навыки по военному делу.