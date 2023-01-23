Учебу в школах и лицеях Броваров прекратили: поступило тревожное сообщение с угрозами в сторону школьников

Именно поэтому в 12:45 уроки в школах и лицеях закончили, учеников на время перевели на дистанционное обучение.

В учебных заведениях Броваров только начали учебный процесс после зимних каникул, а школьники уже вынуждены возвращаться домой. На электронную почту Управления образования поступило письмо о том, что неизвестный "выпускник психбольницы, а теперь участник террористической группировки ИГИЛ планирует открыть стрельбу по школьникам".

Администрации школ, в которые поступили такие письма, сразу же обратились в полицию. Там порекомендовали временно прекратить учебный процесс до выяснения обстоятельств. Именно поэтому в 12:45 уроки в школах и лицеях Броваров прекращены. Учеников пока что перевели на дистанционное обучение. Об этом ТСН.ua рассказала заместитель начальника Управления образования и науки Броварского городского совета Броварского района Киевской области Ирина Миронец.

Фото: ТСН.ua

В Управлении образования добавили, что такие же сообщения получили учебные заведения в Белой Церкви и Буче.

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