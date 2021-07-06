Учения "Си Бриз-2021" переходят в активную фазу

Корабли Украины и стран-партнеров продолжат тренировки в международных водах Черного моря.

Эскадра военных кораблей в Одессе сегодня присоединится к активной фазе учений "Си Бриз-2021". Маневры пройдут без готового сценария. Участники узнают об условной кризисной ситуации уже в открытом море и будут импровизировать.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 6 июля.

Накануне моряки отрабатывали возможные сценарии у причалов. В частности, на румынском корвете тушили условное возгорание двигателя. А экипаж соседнего болгарского корвета охлаждал склад оружия потерпевшего судна.

Украинская штурмовая группа на корабле "Балта" демонстрировала принудительный осмотр корабля-нарушителя. За работой противодиверсионного подразделения наблюдали иностранные менторы.

Водолазы и группа захвата отработали практически без замечаний.

Новости Украины: эскадра военных кораблей в Одессе присоединится к активной фазе "Си Бриз-2021"

Напомним, украинская разведка сообщала, что Россия для наблюдения за международными учениями "Си Бриз — 2021" вывела в Черное море весь корабельный состав своего Черноморского флота, пытаясь продемонстрировать готовность применить силу.

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