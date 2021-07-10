Ученые объяснили, почему расплодились на морских курортах божьи коровки и когда нашествия кончится

Ученые объяснили, почему расплодились на морских курортах божьи коровки и когда нашествия кончится

Букашки кусаются, но приносят и много пользы.

Черноморское побережье Николаевской и Одесской области накрыли мириады божьих коровок. Отдыхающие выкладывают в Сети видео и фото, как божьи коровки облепили все вокруг. Люди говорят, из-за нашествия этих насекомых пострадали их отпуска.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Миллионы божьих коровок везде — на вещах, шезлонгах, на песке, и пляжных навесах. В Коблево нашествие божьих коровок началось три дня назад. Они летают здесь облаками, фактически оккупировали берег.

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Катя с семьей приехала сюда из Тернополя на неделю. Говорит, уже половину отпуска страдают от божьих коровок. «Это невозможно просто, с маленьким ребенком, он весь искусанный. Если бы знали, что сейчас их сезон, то мы бы сюда не приехали», — убеждает отдыхающая.

Насекомые милые, признаются люди, но если бы их не было так много. Дети же радуются — считает черные точки на спинке, считает это возрастом божьих коровок, и читают им стихи.

Букашки не только в Коблево, а везде по побережью Николаевской и Одесской области. Больше всего их в садах и виноградниках — целые рои. На виноградниках божьих коровок много, потому что именно там пища, говорят энтомологи. И расплодились они из-за особых погодных условий. «В результате достаточно теплой зимы хорошо перезимовала добыча божьих коровок — это растительные насекомые — тля, коциты, некоторые клещи. У них было изобилие пищи, чем они воспользовались и успешно размножились», — объясняет Иван Драч.

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А вот местные власти призывают отдыхающих божьих коровок не пугаться. «Отдыхающим не надо обращать на это внимание — это не комары те, что кусают. А это просто божьи коровки, которые приносят пользу. Сейчас тлю поест и будут и яблоки, и виноград, и клубника», — убеждает заместитель главы Коблевского ОТГ Иван Кепин.

В сельсовете уверяют, уже к понедельнику божьи коровки перелетят туда, где живет их пища — полевые вредители. И оставят в покое отдыхающих.

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