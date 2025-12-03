Ученые узнали, какое животное стоит заводить женщинам, чтобы медленнее стареть: неожиданные результаты

Собака / © unsplash.com

Собаки помогают замедлить старение женщин на клеточном уровне. Это продемонстрировало новое исследование американских ученых. Ученые доказали, что всего один час в неделю рядом с животным способен влиять на маркеры биологического старения.

Как работает «антивозрастная» терапия четвероногих и что об этом думают сами владельцы собак — в сюжете корреспондента ТСН Валерии Ковалинской.

Влияние собаки на людей

Психолог ГСЧС Анна Яценко и ее помощница Банана — испанская водяная собака шести с половиной лет. Они вместе живут и работают в Киеве, выехав из Мариуполя на второй день полномасштабного вторжения.

«Я искала себе собаку с которой работать. И когда увидела, ну честно, я влюбилась сразу в дреды», — говорит заместитель руководителя отдела психологического обеспечения ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Анна Яценко.

Банана помогает Анне в работе со спасателями, военными и детьми. Каждая встреча начинается с улыбки, и этот первый эмоциональный контакт является стартом терапии.

«Канистерапия — это любая работа с привлечением собаки. Она может сочетать различные направления, но именно присутствие собаки позволяет быстрее расслабиться, наладить контакт и мне почему именно нравится в работе с нашими ребятами, в работе с военными — они не всегда хотят к психологу. А когда ты говоришь — „к собаке“, „к собаке пойду“. И так понемногу общаясь есть возможность работать», — говорит Анна Яценко.

Общение с собаками способно влиять на клетки организма: научное подтверждение

Ученые из Флоридского Атлантического университета доказали, что общение с собаками способно влиять на клетки организма. В исследовании участвовали 28 женщин-ветеранок с ПТСР. Те, кто в течение двух месяцев работал с животными (дрессировал их), продемонстрировали удлинение теломер — маркеров биологического старения. Также было зафиксировано снижение тревожности и стресса.

«Хронический стресс, он повышает кортизол и влияет на то, что наши клетки начинают стареть быстрее. И когда мы взаимодействуем с собаками, даже просто 10 минут, где-то ее увидели, выгуляли — это помогает нам это уменьшить и соответственно как бы отсрочить этот процесс», — говорит кандидат психологических наук Марина Диденко.

Директор Института геронтологии Борис Маньковский объяснил, что такое теломеры.

«Теломеры — это такие части генетического аппарата наших клеток, длина которых тесно связана с длиной ожидаемой жизни. То есть другими словами — чем длиннее наши теломеры — тем мы должны прожить дольше. Поэтому соответственно удлинение теломер — это фактор, который продлевает жизнь. Или скажем так — отражает удлинение жизни», — говорит он.

Влияние на здоровье и возрастные группы

Борис Маньковский отмечает, что общение с животными имеет безусловно положительное влияние на состояние здоровья.

«Общение с животными действительно имеет безусловно положительное влияние на состояние здоровья вообще. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. То есть предупреждение инфаркта миокарда, инсульта. Значительное улучшение так называемых когнитивных функций: память, внимание, исполнительная функция. Безусловно улучшение функций этих систем и предупреждение заболевания этих систем безусловно должны способствовать продлению жизни», — говорит ученый.

Для людей почтенного возраста собаки могут стать настоящей опорой, особенно в одиночестве.

Интересно, что эффект от общения с собаками больше влияет на женщин, чем на мужчин.

«Или это определенно эмоциональная составляющая, или это потому, что у женщины традиционно большая функция попечительницы. Но исследования показывают, что действительно немного больше при взаимодействии собак у женщин снижается кортизол, чем у мужчин», — говорит Марина Диденко.

Владелицы собак подтверждают положительное влияние.

