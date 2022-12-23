Учила детей пользоваться транспортиром: ТСН разыскала учительницу, ставшую звездой Сети

В тот день она, как всегда, готовилась вести урок у пятиклашек.

В начале недели Сеть разорвало видео с учительницей, которая прямо на улице, поймав Интернет на парковке супермаркета, проводит урок. Бой за наше будущее – эту впечатляющую сцену – сразу окрестили в Интернете, говорится в ТСН.

“Ой, капец, капец. Я в шоке. Мне легче провести уроки, чем смотреть. Если честно, то не по себе, что выставили в Интернет. Я не привыкла быть на показ, чтобы все говорили… Я привыкла выполнять свою работу”, — стесняясь неожиданной славы говорит учительница математики Юлия Дмитриевна.

В тот день она, как всегда, готовилась вести урок у пятиклашек: для них нужен ноутбук, потому что малышам не объяснишь на пальцах, говорит, нужно – презентацию. Поэтому учительница начала искать место, где можно "поймать" Сеть. “Где не иду – нигде нет Интернета. Ну, а там остановка, где останавливаются машины, поймала Интернет, стала на месте и начала проводить. Вот так и довела урок до конца”, – рассказывает учительница.

Тогда она учила детей пользоваться транспортиром. "Как ты ребенка научишь прикладывать транспортир? Если бы был рядом – ты бы показал на доске, подошел бы к каждому. А здесь как? Углы есть и измерь! Ну, пытаешься наложить анимацию”, — говорит Юлия Дмитриевна.

В родной школе учительницы классы не видели детей уже более трехсот дней: укрытия в школе нет, поэтому обучение здесь исключительно дистанционное. До ноября, говорит, директор Наталья, учились более-менее спокойно. Теперь, чтобы провести уроки, большинству педагогов приходится бегать по району едва ли не ежедневно.

Юлия Владимировна говорит, что не только учителя, но и дети, и их родители сейчас – настоящие бойцы. Она точно знает, зачем так упорно выполняет свою работу. “Дети – это наше будущее, им восстанавливать наше государство. Мы ничего не сможем поделать, если мы их не научим”, — убеждает учительница.

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