Учить нужно уже сейчас: кого обяжут знать английский язык и какие изменения ждут украинцев

В Украине английский язык могут начать изучать еще с детского сада.

Верховная Рада шагнула к изменению статуса английского языка в Украине. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект в первом чтении. А правительство уже запустило программу по популяризации английского – Future Perfect. Она должна помочь украинцам улучшить свои знания.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

Как во время войны понадобилось знание английского языка

Первокурсники Киевского национального лингвистического университета говорят, что английский начали изучать задолго до поступления. Старшекурсники уже понемногу совмещают учебу с работой. Но знание английского им особенно пригодилось во время полномасштабного вторжения.



"Переводили военным инструкции для использования техники. Были одними из первых, кажется, кто переводили про Бучу, про Ирпень", - говорят студенты.

Визиты иностранных делегаций, выступления на международных аренах, распространение новостей в соцсетях на западную аудиторию - все это тоже требует высокого уровня владения английским.

Исследование, которое провел Киевский международный институт социологии показывает, что почти каждый второй опрошенный не может даже прочитать и понять короткий текст. И только 23% - легко говорят на английском в быту и на работе.

Статистика знаний украинского языка

Что известно о проекте Future Perfect

Изменить это должна языковая программа Future Perfect, которая появилась по инициативе президента Зеленского.

"Это долгосрочный проект. Сейчас наш план разработан до 2030 года и по этому годовому плану мы смотрим, какие категории будут в приоритете. На 2024 год это, например, будет реформа образования всех уровней, чтобы усилить нашу систему образования", - говорит аналитик совместных проектов Минцифры и Фонда Восточная Европа Татьяна Приходько.

Норму из закона об отмене украинского дубляжа изъяли. Именно она вызвала больше всего обсуждений в обществе. И законопроект в таком виде поддержала Верховная Рада. Но перед тем как он попадет на подпись к президенту, нардепы еще должны рассмотреть его во втором чтении.

Чиновники предлагают ввести изучение английского для дошкольников. И изменить подходы в школах и вузах. К преподаванию будут привлекать носителей языка - нейтов-спикеров. Учителям будут оплачивать обучение и стажировку. А само оценивание знаний должно стать более прозрачным.

Где можно учить английский язык

Первые сервисы по помощи уже презентовали - это платформа "Промова". На ней украинцы уже имеют премиум-доступ ко всем языковым курсам на 3 года. И воспользоваться этой возможностью могут совершенно и начинающие. Второй - "Эмпавер", который в отличие от "Промови", требует помощи преподавателя. Он создан для вузов. И поделился им с украинцами Кембриджский университет. Его адаптацией занимались десятки людей из разных подразделений.

"Это наш бестселлер мировой. Он себя очень положительно зарекомендовал и многие страны им эффективно пользуются", - говорит консультант экзаменационного департамента Кембриджского университета в Украине Дарья Сижук.

Английский будут использовать рядом с украинским

В этом университете в следующем семестре уже планируют испытать его эффективность. Постепенное изменение статуса английского должно стать заметным и во всех других сферах. Дублирование информации - в транспорте, на афишах и на сайтах государственных учреждений.

"Результатом введения закона станет большее использование английского языка наряду с украинским в донесении культурной информации тем, кто будет находиться на территории Украины - иностранцам, туристам", - говорит и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеева.



А еще планируют ввести обязательное требование владеть английским на уровне В2 для всех категорий госслужащих. Правда, со сроками пока не определилась. Почти все изменения, предложенные в проекте закона, будут вступать в силу минимум через 2 года после отмены действия военного положения. Но, отмечают чиновники, учить английский стоит начинать уже сейчас. К тому же - поощрять планируют деньгами. Подобно "Єпідтримки" во время ковида, государство будет платить и за изучение английского.

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Напомним, в Украине Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о предоставлении английскому языку статуса международного.

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