Учитель физкультуры угрожал ученику-переселенцу: что говорят в полиции (видео)

В полиции Киева подтвердили, что сейчас разбираются со всеми деталями возникшего в школе №37 скандала.

Относительно скандального инцидента в одной из школ Киева, где учитель якобы угрожал ученику-переселенцу, продолжается проверка.

В полиции Киева подтвердили, что сейчас разбираются со всеми деталями возникшего в школе №37 скандала.

"Событие зарегистрировано полицейскими в журнал единого учета правонарушений. Сейчас проводится проверка с представителями учебного заведения. С детьми работают ювенальные полицейские", – рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

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Там добавляют, что более подробная информация будет позже – после завершения проверки. Учителя не задерживали.

Напомним, в Киеве, в школе №37, разразился конфликт между учителем физкультуры и учеником-переселенцем из Луганской области. Учитель угрожал ученику и обзывал его "сепарской гнидой" якобы из-за того, что подросток не так ли не туда поставил швабру.

В школе Киева учитель угрожал ученику-переселенцу

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