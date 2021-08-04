Учитель истории станцевал на выпускном, стал звездой Сети и получил новую должность

Видео собрало тысячи репостов, десятки тысяч комментариев и миллионы просмотров.
На Полтавщине учитель истории вместе с педагогами села Маячки станцевал на школьном выпускном. Видео разместили на странице заведения в соцсети и его уже просмотрели более двух миллионов раз.
О том, что Василий Васильевич уже не просто учитель истории, а после танца, он получил не только внезапную популярность, но и новую должность — 4 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.
В школу в селе Маячки спешат педагоги. Учитель истории крутит на велосипеде. Учительница музыки примчалась на мопеде, психолог подкатывает на мотоцикле.
Все эти педагоги — неожиданно стали популярными. Прославились после школьного выпускного, на котором станцевали.
Видео выложили на школьной странице в соцсети и - понеслось. Тысячи репостов, десятки тысяч комментариев и миллионы просмотров.
Признаются, что движениям учились друг у друга, дома перед зеркалом. Василий Васильевич — единственный мужчина в коллективе. Поэтому его поставили в центре.
Единственный мужчина в танцевальной композиции — учитель истории и права Василий Васильевич Маслей. Именно он несколько лет назад основал в школе традицию — когда педагоги танцуют перед выпускниками. Ежегодно придумывают что-то новое и оригинальное.
Видео, размещенное в позапрошлом году тоже на странице школы, собрало лишь 64 просмотра. Почему же нынешние выкрутасы в Сети стали чуть ли не вирусными?
Размышляют педагоги и признают, что не последнюю роль сыграл хейт. Ибо кроме "браво" и "молодцы", полилась критика — от "зачем учителям дрыгать ногами" да и еще под песню российской группы.
Василию Васильевичу 31, он учился в этой же школе, куда и вернулся учительствовать. Но после танца на выпускном в его жизни произошли изменения. С сегодняшнего дня он официально директор школы.
По хозяйски водит двором, куда оперативно прибыл представитель из сельсовета.
Учителя подсказывают, чтобы попросили у руководства, чтобы к Маячкам сделать дорогу. Ибо дорога в село давно не видела даже ямочного ремонта.
На высоком уровне — обещает новоиспеченный директор школы — педагоги станцуют на выпускном в следующем году. Продумают и придумают. Ведь коллектив молодой и творческий.
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