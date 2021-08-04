Учитель истории станцевал на выпускном, стал звездой Сети и получил новую должность

Учитель истории станцевал на выпускном, стал звездой Сети и получил новую должность

Видео собрало тысячи репостов, десятки тысяч комментариев и миллионы просмотров.

На Полтавщине учитель истории вместе с педагогами села Маячки станцевал на школьном выпускном. Видео разместили на странице заведения в соцсети и его уже просмотрели более двух миллионов раз.

О том, что Василий Васильевич уже не просто учитель истории, а после танца, он получил не только внезапную популярность, но и новую должность — 4 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В школу в селе Маячки спешат педагоги. Учитель истории крутит на велосипеде. Учительница музыки примчалась на мопеде, психолог подкатывает на мотоцикле.

Все эти педагоги — неожиданно стали популярными. Прославились после школьного выпускного, на котором станцевали.

Видео выложили на школьной странице в соцсети и - понеслось. Тысячи репостов, десятки тысяч комментариев и миллионы просмотров.

Признаются, что движениям учились друг у друга, дома перед зеркалом. Василий Васильевич — единственный мужчина в коллективе. Поэтому его поставили в центре.

Новости Украины: учитель истории из Полтавской области стал звездой Сети после танца на выпускном

Единственный мужчина в танцевальной композиции — учитель истории и права Василий Васильевич Маслей. Именно он несколько лет назад основал в школе традицию — когда педагоги танцуют перед выпускниками. Ежегодно придумывают что-то новое и оригинальное.

Видео, размещенное в позапрошлом году тоже на странице школы, собрало лишь 64 просмотра. Почему же нынешние выкрутасы в Сети стали чуть ли не вирусными?

Размышляют педагоги и признают, что не последнюю роль сыграл хейт. Ибо кроме "браво" и "молодцы", полилась критика — от "зачем учителям дрыгать ногами" да и еще под песню российской группы.

Василию Васильевичу 31, он учился в этой же школе, куда и вернулся учительствовать. Но после танца на выпускном в его жизни произошли изменения. С сегодняшнего дня он официально директор школы.

По хозяйски водит двором, куда оперативно прибыл представитель из сельсовета.

Учителя подсказывают, чтобы попросили у руководства, чтобы к Маячкам сделать дорогу. Ибо дорога в село давно не видела даже ямочного ремонта.

На высоком уровне — обещает новоиспеченный директор школы — педагоги станцуют на выпускном в следующем году. Продумают и придумают. Ведь коллектив молодой и творческий.

Читайте также:

Учительницу, которая заставляла ученика проглотить бумажный самолетик, приговорена к штрафу

Советовала писать кровью: под Львовом суд наказал учительницу , которая угрожала ученику отрезать палец и заставила есть бумагу

, которая угрожала ученику отрезать палец и заставила есть бумагу Заставляла убирать и называла по фамилии: под Полтавой учительница выиграла суд по буллингу 9-классника

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку