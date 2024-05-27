Учитель из Киева начал нестандартно преподавать: его видео набирают миллионы просмотров в TikTok

25-летний Руслан Цыганков устроился в школу случайно, но очень скоро нашел себя в учительстве, стал любимцем детей и одним из самых популярных учителей Интернета и даже подался на премию Global teacher prize.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Мирослава Ганущака.

В столичном лицее имени Сервантеса все дети знают хотя бы слово на испанском. Руслан Цыганков еще очень молод, 25 лет ему только выпало, но это то поколение тех будущих учителей, которые не боятся экспериментов.

Руслан Цыганков

Любимец юношества выглядит неформально. Еще несколько лет назад он зажигал фанатский сектор Киевского "Динамо".

Учить Руслан Цыганков начал по объявлению. Искал работу системным администратором, а нашел должность учителя информатики.

"Я хотя закончил КПИ на специальные системы технологии кибербезопасности. Но как-то это же учить детей, это надо знать, как это делать. Для того, чтобы быть учителем, уже не обязательно иметь педобразование. И тогда тебя берут на работу, как специалиста на один год контракты подписываешь", - говорит он.

За год в учительстве Руслан почувствовал свое призвание. Его уроки, говорят дети, никто не прогуливает. И это главный критерий.

Как обычно проходят уроки физики можно увидеть в учительском "Тиктоке". Из подручных материалов Руслан мастерит конструкции, чтобы наглядно показать законы физики.

Некоторые видео Руслана Игоревича набрали по несколько миллионов просмотров.

Руслан Цыганков в ТикТок

"Я по приколу решил, что можно снимать. И как-то оно пошло. Но это не обязательно. Главное - это любить работать с детьми", - говорит он.

Его способ заинтересовать обучением - быть оригинальным.

"Вот мы проходим большую тему Photoshop. И для того, чтобы это было им интереснее, кроме практических, иногда я им говорю, давайте так, сегодня на практической работе, мы вместо этой практической работы, вы будете делать мемы со мной, используя все инструменты, которые мы до этого изучили", - говорит педагог.

Руслан еще и волонтер, помогает фронту. Поэтому его кабинет - как музей военных артефактов. Среди боевых флагов и шевронов ВСУ нашлось место и его особой награде.

"Это благодарность от учеников за то, что, по их мнению, по версии учеников школы, я являюсь лучшим учителем в этом году. И она написана от руки", - говорит он.

Такое признание вдохновило Руслана принять участие в нынешнем конкурсе учителей Global teacher prize, который много лет устраивает общественная организация "Освитория".

Кроме победителя, который получит главный приз - один миллион гривен, куратор премии Наталья Мосийчук традиционно сделает "выбор сердцем" - это спецноминация для учителей с особыми историями.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 8 июля на сайте премии.

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