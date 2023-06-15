Учитель-военный в окопе написал учебник с помощью СМСок: вдохновляла ситуация вокруг

Первые 40 тысяч экземпляров книги, написанной в окопе, уже в печати и с первого сентября поступят в школы.

Винницкий учитель Тарас Ткачук написал пособие по украинскому языку прямо на передовом. Говорит, что эта книга, хоть и не первая, но особенная для него, говорится в ТСН.

"Когда ты сидишь в блиндаже или окопе, о чем-то думаешь, меня спасало то, что я думал об учебнике, эти мысли помогали структурировать свою деятельность", — говорит автор учебника — военный Тарас Ткачук.

Уже больше года как педагог-методист оставил научную деятельность и записался в терроборону. О том, что должен снова взяться за книги, понял, когда воевал на Авдеевском направлении. “Когда ты смотришь на дерево и: “О, о дубе можно написать хорошее упражнение”. Смотришь, как на твоих глазах исчезают населенные пункты, и думаешь, наверное нужно писать о чем-то более глобальном”, — вспоминает свои мысли педагог.

Все упражнения и грамматические задания Тарас посылал на вычитку коллеге сообщениями. “У меня 70 слов упражнения, потому что 70 слов помещалось в большую СМСку. Идеи записывал, слова интересные, предложения”, — рассказывает Тарас.

“Только появилась связь, мне прилетала порция сообщений. Там есть упражнения и о мышах, и о поле, урожае, самолетах и о небе, обо всем, что окружало бойца”, — говорит коллега бойца Анастасия Онатий, которая и получала все материалы для учебника.

Когда была возможность — советовался с учителями онлайн.

Немало историй в книге о бойцах – таких как Роман Ратушный. "Парень, у которого были большие перспективы, пошел в разведку и погиб, мы написали о нем с расчетом, что о таких героях дети должны знать", — убежден Тарас.

Образование – не менее важно, чем оружие, говорит мужчина. И враг это понимает – после деоккупации Херсона сам видел российские учебники там, напечатанные задолго до вторжения оккупации. “На обложках были арбузы, и эта тема украино-русская, мы братья и т.д. Это все у них было написано до войны, и они уже пришли с такими учебниками”, — говорит боец.

Декоммунизация, убеждают педагоги, нужна не только названиям улиц, но и в учебной литературе. “Тема – сложные слова для учащихся 5-6 классов в советских учебниках – первое слово-пример, который давал учебник, это -ракетоноситель. Маленький мелкий пример, но большая идеологическая машина, которая на всех уровнях вмешивалась в систему образования», – добавляет Анастасия.

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