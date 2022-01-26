Учительница побила ученика, потому что не мог разрешить пример: в школе разгорелся скандал, а родители педагога оправдывают

Учительница побила ученика, потому что не мог разрешить пример: в школе разгорелся скандал, а родители педагога оправдывают

С ребенком теперь будет работать психолог.

Четверокласники с Закарпатья сняли и распространили в Сети видео со своей учительницей, избившей ученика у доски, потому что тот не мог решить пример. В школе разгорелся скандал. Подключилась даже полиция. А вот родители девятилетнего мальчика проблем в рукоприкладстве педагога не увидели. Мол, сыну тяжело дается математика.

На следующий день в школу вызвали всех родителей четвероклассников. Они надеялись — будут извинения и объяснения, а услышали упреки — говорится 26 января в сюжете ТСН.19:30.

Женщина, чей сын снял избиение и выложил в Интернет, признается, что мальчик и сам не раз был избит.

"Есть много учителей, которые также ведут себя с детьми. Но дирекция школы на все закрывает глаза", — говорит она.

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А на учительницу математики, которая еще и классная руководительница этого четвертого класса, дети постоянно жалуются – рассказывают мамы.

"Она кричит. На первый этаж со второго слышно, как она кричит. Без штанов могут стоять в классе. Дети приходят и плачут, но что с того? Мы ничего не могли доказать, потому что прямых доказательств не было", — рассказывает одна из них.

А вот мама избитого мальчика и сейчас ничего ужасного на видео не увидела. Говорит, ей даже жалко учительницу.

"Это старшая женщина, которая работала и отдала жизнь этой работе. Не одного ребенка выпустила из своего класса, а кто-то сделал на этом большой пиар", — отмечает она.

Учительница из Закарпатья избила ученика, который не мог решить пример | Новости Украины

После инцидента педагог из школы сразу уволилась.

В Департаменте образования допускают, мог сказаться возраст учительницы. Ей 62 и уже через полгода она планировала уволиться.

И хотя родители побитого парня писать заявление отказались, в полиции открыли производство. Педагогу грозит до года исправительных работ. С учеником будет работать психолог.

Напомним:

В одесской школе произошел инцидент на уроке. Учительница не сдержалась и линейкой избила ученика. Видео сняли одноклассники, после чего его обнародовал местный Telegram-канал. Сейчас педагог уволилась с работы.

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