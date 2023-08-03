Учительница сидела в телефоне: под Киевом ученики до сотрясения мозга избили третьеклассника (видео)

В частной школе TGI Academy в Ирпене под Киевом одноклассники до сотрясения мозга избили ученика третьего класса. Инцидент произошел на школьной площадке, когда учительница сидела рядом. Избиение ребенка зафиксировала камера видеонаблюдения. Мама утверждает, что ребенку даже не вызвали скорую. Директор обвинения женщины отвергает и говорит, что мальчика обследовали учителя. Тем временем полиция открыла два уголовных дела.

Мама пострадавшего 9-летнего мальчика Валерия Татарчук рассказала об этом на своей странице в Facebook. Инцидент произошел в конце прошлого года. Женщина говорит, что решила рассказать об этом только сейчас, когда ребенок в безопасности, чтобы обезопасить других родителей.

Ребенка били, пока учительница смотрела в телефон

На записи с камер видно, что избиение ребенка происходило в течение пяти минут. Мама пострадавшего мальчика говорит, что за это время не последовало никакой реакции от учителей школы. По словам Валерии Татарчук, когда ее сына избивали, учительница сидела рядом и была занята своими делами в телефоне.

"Сын получил удар ногой в голову сзади, после чего лежал на земле около 30 секунд неподвижно и, скорее всего, без сознания. В это время сверху на нем сидел какой-то ребенок и нанес еще удар”, – рассказывает Валерия Татарчук.

Ребенка забрали после уроков заплаканного и с отекшим лицом. Учительница объяснила, что у детей на улице произошел конфликт, но его уже "разобрали", утверждает мама. Лишь дома мальчик рассказал родителям, что произошло.

У мальчика диагностировали сотрясение мозга

“Утром я обратилась к директору и владелице школы Валентине Швед с просьбой прояснить, что произошло и предоставить мне видео. Оказалось, что сыну не предоставили первую медицинскую помощь, не вызвали скорую, потому что учительница "на глаз провела диагностику" ребенка и решила, что все ок. Конечно, школа не сообщила полиции, нам (о том, что на самом деле произошло), от родителей детей, которые принимали в этом участие и находились на площадке, тоже все скрыли. Вину решили переложить на 9-летнего ребенка, который ударил ногой по голове сына и на него самого, потому что сам виноват, ведь он не умеет играть с детьми”, – говорит Валерия Татарчук.

По словам мамы, после избиения ребенку было плохо. На следующий день он жаловался на головокружение, говорит мама. У мальчика диагностировали сотрясение мозга и он попал в больницу.

Мама обвиняет учителей в буллинге

Валерия Татарчук говорит, что сразу не забрала сына из частной школы, чтобы не подвергать его еще большему стрессу, и просила принять меры руководства учебного заведения по противодействию буллингу.

“Когда я увидела, что учителя и работники школы начали буллить моего ребенка, например, один из учителей объяснял моему сыну, что такое уголовный кодекс и какую ответственность будет нести ребенок, если будет нарушать “правила школы”, потому что он сам виноват во всем. После этого я сразу забрала его и написала заявление в полицию, в Ирпенский отдел образования, Государственную службу качества образования и другие учреждения”, – рассказывает мама.

Ответственность перекладывают друг на друга

По ее словам, в рамках проверок ее заявлений выяснилось, что у TGI Academy нет лицензии на проведение образовательной деятельности, а учителя школы – ФЛПы, договоры о предоставлении услуг с которыми были заключены только на пять дней.

"Кроме того, хочу предостеречь тех, кто отдает своих детей в частное заведение от подписания кучи договоров на ООО и на ФЛП. В TGI Academy нам дали подписать два таких договора, под предлогом "ООО это со школой, а ФЛП то кружки". После того как моего сына избили оказалось, что это произошло во внеурочное время и за это несет ответственность ФЛП, иначе – никто из школы, хотя все происходило на школьной площадке в присутствии преподавателя! И между этими двумя договорами не найдешь наконец виновного, потому что все перекладывают ответственность друг на друга”, – утверждает Валерия Татарчук.

Директор отрицает обвинение мамы

В школе не отрицают факт избиения ребенка на площадке. Ее основательница и руководительница Валентина Швед-Гирняк заявила, что "чувствует ответственность" за ситуацию с сыном Валерии Татарчук. Впрочем, директор отрицает обвинение мамы.

По ее словам, конфликтная ситуация на площадке произошла между детьми третьего класса, не разделившими между собой снежки. После словесной перепалки девочка нанесла удар мальчику.

“На момент инцидента на площадке находились работники школы, осуществляющие надзор за детьми во внеурочное время. К сожалению, урегулировать конфликт на этапе его зарождения не удалось. После нанесения удара работники лицея подошли к мальчику и уточнили, как он чувствует себя (опубликованное видео демонстрирует часть ситуации и завершается на этом моменте), он ответил, что все хорошо”, – утверждает Валентина Швед-Гирняк.

Почему не вызвали скорую

Директор говорит, что все работники школы обладают практическими навыками оказания домедицинской помощи детям, поэтому скорую помощь после избиения мальчика не вызвали.

“Ученик был квалифицированно обследован на наличие телесных повреждений. Так как не было ни видимых травм, но от мальчика не поступало жалоб на плохое самочувствие, и он хотел продолжить игру, поэтому скорую помощь не вызвали. В течение дальнейшего пребывания в лицее за учеником тщательно наблюдали, и сообщили о ситуации отцу, когда тот забирал сына домой”, – говорит Валентина Швед-Гирняк.

В школе после инцидента провели встречи с обеими семьями, дети которых участвовали в конфликте, провели внутреннее расследование и уволили учительницу, которая смотрела за детьми.

"Мы предложили Валерии привлечь индивидуального тьютора-наставника для ее сына, и разработали индивидуальный комплекс мероприятий для облегчения продолжения обучения и налаживания социализации, однако семья приняла решение об изменении учебного заведения", — отметила руководитель школы.

Директор опровергает заявление мамы

Валентина Швед-Гирняк опровергает заявление мамы пострадавшего мальчика об отсутствии лицензии у школы и о наличии неоформленных работников. По ее словам, данная информация не соответствует действительности.

“ПЗЗСО “Ирпеньский лицей “Ти Джи Ай академия” осуществляет свою деятельность на основе лицензии на осуществление образовательной деятельности учебного заведения (согласно Распоряжению КОГА № 659 от 22 сентября 2022 года о выдаче лицензии). Все работники лицея (более 11 педагогических работников, обслуживающий персонал, другие работники) официально трудоустроены согласно нормам трудового законодательства, и мы честно платим все налоги в государственный бюджет”, – говорит директор.

Лицензия также доступна на сайте школы. Валентина Швед-Гирняк добавляет, что ей досадно, что подобная ситуация имела место в школе. Впрочем, по ее словам, руководство приложило все усилия, чтобы уменьшить ее последствия как на участников конфликта, так и в целом на среду в школе.

Полиция открыла два уголовных производства

В Национальной полиции в Киевской области сообщили ТСН.ua, что по факту избиения ребенка открыто уголовное производство по ст. 126 – побои и пытки. Также идет досудебное расследование по ст. 137 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Правоохранители призывают детей не молчать о случаях буллинга или травли, с которыми сталкиваются они или их сверстники.

В школе в Ирпене побили ребенка до сотрясения мозга

Напомним, в Украине преступная организация продавала детей за границу. Денежное вознаграждение за ребенка – от 50 до 70 тысяч евро. Новорожденных продавали иностранцам под видом суррогатного материнства.

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