Учительница заявила о клевете, а мама не водит детей в школу: история с якобы "травлей" второклассницы на Франковщине получила продолжение

История со скандалом в Великоходакской гимназии на Ивано-Франковщине из-за замечаний учителя о "слишком длинной челке" второклассницы получила продолжение. Педагог, которую обвинили в травле второклассницы, написала заявление в полицию из-за клеветы и пожаловалась на здоровье.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила директор учебного заведения Оксана Бельмега.

"Учитель считает все обвинения мамы безосновательными, расценивает их как клевету. Информация не соответствует действительности и нарушает ее честь, достоинство и деловую репутацию. Это негативно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии здоровья учителя", — рассказала директор гимназии.

Она объяснила ТСН.ua, что учитель признает лишь то, что действительно сделала замечание ребенку относительно длинных волос, которые спадали ей в глаза, постоянно отвлекали на уроках и могли привести к ухудшению зрения. По словам директора гимназии, после скандала учитель обратилась к семейному врачу и находится на амбулаторном лечении в нерабочее время.

Оксана Бельмега утверждает, что после огласки инцидента в гимназии в Сети звучало много угроз в их сторону от неизвестных людей.

"Мы волнуемся за нашу безопасность. Учитель подала заявление в полицию, где просила соответствующие органы отреагировать. Такое же заявление о травле ее ребенка в полицию написала и мать", — рассказала ТСН.ua директор гимназии.

Относительно конфликта в классе и заявления мамы о буллинге, в гимназии провели заседание сборной комиссии органов управления образования в громаде, службы по делам детей, была привлечена полиция.

"Официального решения и выводов еще нет, но могу уверенно сказать, что случая буллинга не обнаружено", — утверждает ТСН.ua директор.

Что касается замены учителя с 1 сентября, то остальные родители класса против этого, добавила Оксана Бельмега. По ее словам, этот вопрос больше не будет стоять в повестке дня. Она подчеркнула, что конфликтов с другими родителями у учителя никогда не возникало.

"Мы просто предложили маме все возможные варианты и это рассматривалось как один из возможных, чтобы ребенку было хорошо, комфортно, чтобы мама была довольна. Пообщавшись с мамой, предложив ей такой вариант... Сначала было "хорошо", а потом сказала, что в принципе могла быть и Наталья Петровна", — объяснила ТСН.ua директор гимназии.

По ее словам, мама второклассницы, которая обвинила учительницу в травле ребенка, не присутствовала на заседании комиссии по поводу инцидента и отказалась приходить в школу. Ее двое детей, учащихся в гимназии, после скандала на уроках не появлялись.

В комментарии ТСН.ua мама Наталья Маланчук слова директора опровергает. Она утверждает, что травля со стороны учителя и родителей в чате в Viber не прекратилась, поэтому дети больше не будут ходить в эту школу. По словам женщины, на комиссии она не присутствовала из-за плохого самочувствия, о чем якобы сообщила директору.

"Травля не прекратилась и по этой причине дети не будут ходить в эту школу. Это неправда, что я не против, чтобы учитель работала, потому что мне директор сказала, что с сентября будет другой учитель. В эту школу они точно не будут ходить, потому что я переживаю за их жизнь и здоровье. Возможно, учитель еще что-то преступное должен сделать, чтобы его уволили? Но точно не моим детям!" – ответила мама девочки.

Как сообщили ТСН.ua в Национальной полиции Ивано-Франковской области, по предварительной информации, комиссия факта буллинга в Великоходакской гимназии не обнаружила.

"Было также дополнительное заседание родительского комитета, на котором родители решили, что учителя не будут менять. Она будет дальше учить этот класс, этих детей", — отметил ТСН.ua начальник сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив.

Учитель действительно написала заявление в полицию о ложных фактах и персональных данных, которые распространяют в Сети. Материалы зарегистрированы, полиция проводит проверку.

Напомним, мама второклассницы Великоходацкой гимназии пожаловалась на учительницу своего ребенка в Сети. Женщина утверждала, что педагог травит девочку из-за внешнего вида в присутствии одноклассников. Кроме того, эта учительница якобы избила другого ребенка несколько лет назад.

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